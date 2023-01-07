自2020年11月18日，國家通訊傳播委員會（NCC）召開委員會議，對中天新聞有線電視台做出不予換照決議，以迄同年12月12日零時遭停播後，中天新聞除發布聲明譴責，指出這是民進黨政府的「政治判決」外，同時亦早已提出許多裁罰案的行政訴訟，目前已見到一些判決結果。

據統計，從2019至2020年，中天新聞台因NCC認定「節目內容不當」，而遭開罰累積約達新台幣千萬元，居台灣的新聞台之冠。資深媒體人趙少康日前表示，NCC開罰中天新聞行政訴訟案中，有7件罰緩達300萬元，如今都已獲行政法院認為「NCC在沒有證據的情況下裁罰，其認定事實違法」，使中天得到平反。

通傳會這個組織，如同2016年7月在民進黨籍立委居多數的立法院，強制通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》後，所成立的「黨產會」一般，其濫罰新聞媒體惡行及隨後強制關掉中天新聞台，都像是明朝時期的「東廠」，朝廷任由宦官執掌的特權監察、情治機構，偵查異見人士，鎮壓反對力量。

NCC無理強制關掉中天新聞台，迄今看來實際上乃一極為愚昧和醜陋的惡行。NCC以為關台之後就能夠「遮蔽觀眾的眼睛、摀住觀眾的耳多」，但其結果卻剛好相反。因為這猶如警總時代被查禁的「黨外雜誌」，從最早期出刊的《自由中國》、《文星》、《大學雜誌》，以迄較後期的《八十年代》和《美麗島》等等，都是愈查禁反而銷售愈多。

所幸中天新聞在被迫關台之後，乃立即轉型為網路電視，並且轉移至YouTube以直播方式服務觀眾。值得一提的是，在中天轉型網絡電視之後，不到兩天其頻道訂閱戶已超過200萬，而迄今已高達298萬戶，遠遠超過其他新聞台的網路頻道。透過「訂閱」和「觀看」行為的反映，這股「挺中天」的熱情民氣已然成形，同時也說明「德不孤，必有鄰」。

NCC關閉中天其實與蔡政府的「抗中保台」有莫大關聯性。尤其是在旺中媒體集團董事長蔡衍明強調「九二共識就是兩岸一家人的共識」，以及「從歷史、血緣、文化觀之，台灣人就是中國人」的事實陳述之後，極其明顯的是與民進黨政府政策「唱反調」，因此當然要關掉曾經是有線電視收視率居全國之冠的中天新聞台。

「抗中保台」一直被蔡政府視為選舉「萬靈丹」，但經過去年底的九合一選舉驗證之後，已經證明那已是貨真價實的「票房毒藥」，也難怪賴清德副總統近期膽敢大不諱將之改為「和平保台」。行政法院的判決結果，不僅使通傳會顏面盡失，預期中天新聞重返電視也指日可待。

（作者為大學英文講師）