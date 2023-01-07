驚聞前駐美大使沈呂巡在年初過世，儘管知道他這一、兩年來身體違和，最近見面時也感覺到他的健康大不如前，但消息傳來還是相當難以接受，因為他可能是我在學術生涯中，見過最有才氣的中華民國外交官。

我與沈大使結緣於1990代中期，當時剛回到國關中心工作，有機會帶外賓拜訪時任北美司司長的沈大使，就對他博學多聞及超強的記憶留下深刻印象，因此當我為國關中心每個月的大會報撰寫有關1996年美國國會選舉的專文，邵玉銘主任詢問擔任評論的名單時，我立刻想到曾在駐美代表處國會組擔任過組長的沈大使。除了本身賓州大學國際關係博士的學養外，他在評論時所展現出對美國國會政治的熟悉度，可以說是國內政壇和學術界無人能出其右，提供我許多寶貴的修正意見。

隨後，在他擔任駐美副代表期間，我到華府智庫訪問時，又有見面的機會，感覺到他工作的熱忱。我們真正有較為密切的接觸是他擔任外交部次長的幾年，因為當有美國的外賓來訪用餐時，他總是會邀請我作陪。這些外賓中，除了學術界及智庫外，就是美國國會助理訪問團的成員。用餐前，當時的沈次長會有條不紊地介紹中華民國的外交現狀及當下的台美關係，並且向每位助理詢問他們議員老闆的現況，對國會人事、委員會運作、議員與台灣的互動關係如數家珍，不僅讓這些國會助理都讚嘆不已，但同時亦覺得相形見絀。他也會點名共餐的來賓或是同仁對台美關係發表意見，無怪乎有學者抱怨出席他的宴會很累，絕對不可能是白吃一頓飯。

沈大使不僅工作認真，同時英語表達能力絕佳，言談中充滿自信，再加上很會說故事，許多外交史上的軼聞及個人外交經驗，從他口中娓娓道來，相當引人入勝。舉例來說，他在任職堪薩斯處長的期間，想起前駐美大使蔣廷黼博士曾就讀密蘇里州的一所私立的文科學院帕克大學（Park University），因此刻意訪問該校，校方才知道有這一位傑出校友，並予以表揚。如今，帕克大學的知名校友中就列有蔣廷黼，並註明他曾於1911年在該校就讀。

科羅拉多州的丹佛也是堪薩斯處長的轄區，沈處長拜訪該市時，想起國父孫中山在辛亥革命發生時，人在丹佛且住在當地著名的布朗皇宮旅館，因此特地投宿80多年後仍持續經營地這間旅館，並查詢到後者所保存1911年的住宿旅客登記，包括孫中山先生的簽名。沈處長當晚就入住國父曾經住過的321房間，希望能與這位中華民國的締造者神遊相會，但他告訴我這個願望並未實現。無論如何，布朗皇宮旅館暸解到自己曾在中華民國創建歷史的角色後，特地將321房間予以保留，除了門口掛上中華民國國旗外，室內也陳列國父的旅客登記簽名。

此外，中華民國首任外交首長陸徵祥的浪漫異國愛情、愛妻過世後看破紅塵到其家鄉比利時入修道院、二次大戰時因反對納粹而必須藏匿等故事，在沈次長的敘述中，是如此地脫俗又真實。他總是不忘在故事結尾時，加上一段最精彩的戲劇性發展，就是當時收容陸徵祥的比利時家庭的孫子，後來成為該國駐台灣的代表，並印證這段歷史，指出小時候就聽說家中曾藏匿過一位中華民國的外交官。

沈大使對中華民國外交史的熟悉，也促成他在抗戰勝利70周年時，邀請杜立德空襲（Doolittle Raid）東京時，美國一位空軍因燃料不足，迫降及跳傘在浙江的日本占領區內，但靠著當地居民義勇保護，最終平安抵達重慶的柯爾中校（Richard Cole）到雙橡園作客，共同見證美中合作抗日的歷史。柯爾當時已99歲，4年後他以103歲的高齡仙世，又4年沈大使隨之離去，讓人不勝唏噓，也盼望外交部未來還能夠有如此優秀的外交官，既富學養，又能用故事打動人心，建立邦誼。

（作者為政治大學國際關係研究中心研究員）