司法訴訟過程，人們總認為「遲來的正義，不是正義」，除非，對不正義的缺失行為有所補償。例如，冤獄有政府賠償、政府對人民權利的侵害（如二二八、白色恐怖）均有所補償，這是為了實現司法正義，也是對受人民權利受損害的必要補救。即使那補償，相對於受害者在財產、名譽、人格等各方面來說，簡直微不足道。

NCC公信力蕩然無存

那麼，如果政府對人民的新聞自由有所侵害，遭到政府部門的迫害，最後法院還給人民清白，政府要不要比照對白色恐怖的補償，由迫害的政府加以補救？這補救措施要不要包括：將原本屬於人民的財產予以歸還；將原本屬於人民的人權予以復原；對人民在這個過程中受到的名譽損害，一如冤獄案，就其損失予以補償？如果毫無補償，甚且硬要人民吞下被侵奪的人權，這樣的政府與獨裁政權何異？

法院近日對中天新聞台裁罰的判決，即帶來這樣的嚴肅課題。

最初中天新聞台在換照過程中，被國家通訊傳播委員會（NCC）撤銷執照，原因即是中天新聞台的「報導不實」，有多件案子被NCC裁罰，其金額從40萬到60萬元不等。中天新聞台不服，向行政法院提起行政訴訟。許多案子的判決結果，在2022年陸續出爐。例如：2019年的「黑衣人霸凌女學生」報導，法院都認定裁罰不合法，撤罰；2019年播出主標題為「驚！登革熱疫區拉警報，噴藥惡夢居民心驚」評論；2019年7月1日中天晚間新聞播出「蔡救印越登革熱年逾800萬，韓嘆高雄人命不值錢？」等，這些案子，行政法院的判決結果都是NCC敗訴。

媒體人趙少康在他的臉書上痛斥：NCC開罰中天新聞累計300萬，行政訴訟「7連敗」；如今行政法院認為「NCC在沒有證據的情況下裁罰，其認定事實違法」，連打了NCC共7個巴掌，獨立機關公信力蕩然無存。

公信力蕩然是一回事，但我們仍必須為行政法院按個讚。要知道，在台北地檢署處理高虹安官司中，台北地檢署被民眾在樓上升起民進黨旗。這已代表著民間的認知裡，法院是民進黨開的。這是多麼惡劣的形象，對司法的公正是多大的傷害！稍微有良知的法律人都會感到可恥。

歸還不當侵奪的財產

幸好這一次，行政法院為司法挽回最後的尊嚴，贏回一點人民的信心。至少，讓人民知道司法還可以做為最後的救濟，否則當人民一無救濟管道，只有投下反對票，對執政者做最後的制裁。而2022九合一選舉的結果，正是沉默而無力的人民，賞給鴨霸的民進黨一個狠狠的巴掌。現在行政法院對NCC裁罰結果的否定，也正符合人民尋求最後正義的願望。

然而我們更要指出，既然行政法院已對NCC當年的裁罰判決敗訴，意味NCC撤銷中天新聞台執照的理由是不成立的。那麼，中天新聞台的執照，該不該還給受害者，也就是把52台的使用權，還給中天。事實上，52台變成新聞台中的熱門頻道，與中天新聞台的經營有關，亦即，若非中天辛苦經營它的觀眾，這個頻道不見得那麼有效益。這是中天的資產。而NCC撤銷中天新聞台執照，就不僅是對新聞自由的迫害，更是對人民基於新聞自由而合法經營的財產權的侵害。請問被侵奪財產的理由若不正當，被法院判決不合法，那被侵奪的財產，要不要歸還？用國家公權力去侵奪人民的財產，被判決違法，那麼歸還不當侵奪的財產，難道不是天經地義的道理？

一如白色恐怖被侵奪的清白要還給人民，財產也應該歸還，現今法院既然還給中天新聞台清白，被侵奪的財產當然也應該歸還。請NCC把中天的執照歸還，把52頻道歸還，這才符合司法正義的原則。

再說一次，還中天清白，更要還中天新聞台！