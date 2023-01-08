《西洋新法曆書》依名字看，好像是純西洋曆法，事實上是中西文化合流的現代曆書。中國的皇帝號稱天子，皇帝是天之子也，故中國對天文的研究，一直是最高層的矚目研究對象，自亙古至明、清朝，從未中斷。

今之曆法，是由上古許多不同曆法逐步整合演變而成。依古天文專家伊世同教授指稱，華夏的天文研究演變歷史，可上溯萬年。蓋民國77年（公元1988）春，那年正是龍年，大陸考古學界發表了河南省濮陽市西水坡45號墓發掘報告，該墓文化層屬6000年前的仰韶時期。墓主是一位身高184公分的大帥哥，有3位殉葬者，是仰韶文化層殉葬的首次發現，故推測墓主應為當時一位國家級大領導。更重要的是，該領導腳底不遠處，有一座由貝殼組成的北斗星座圖像，其斗柄是一根人腿骨，直指面對墓主左側一條貝塑龍形圖像，相對於右側為一條貝塑虎形圖像。這圖像正和民間習稱的左青龍、右白虎呼應，這些貝塑圖像已埋藏了6300年以上。

北斗星座是由大熊座的7顆明亮恆星組成，習稱北斗七星。既稱為斗，就有斗柄及斗勺；瑤光、開陽、玉衡3星象徵斗柄，天權、天璣、天璇和天樞4星組成象徵性的斗勺。若以天璇為基點對天樞連線而上約5倍之處，有一顆較明亮的星，即為北極星；孔老夫子說：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之。」其中的北辰，就是這顆北極星；所謂眾星共之，就是兜著它轉動之意。這斗柄及斗勺的指向是沿著北極星轉動不停，因之斗柄方向的指向可作為判斷季節的標誌，戰國時《鶡子》一書載：「斗柄東指，天下皆春；斗柄南指，天下皆夏；斗柄西指，天下皆秋；斗柄北指，天下皆冬。」《史記‧天官書》與《漢書‧天文志》均有「直斗杓所指，以建時節。」之說。

由此可見，這濮陽西水坡45號墓出土的龍、虎、北斗貝塑圖像，其意義就不僅是個普通的藝術擺設了。伊世同教授乃根據地球自轉時，其南北極軸線有輕微繞轉所稱歲差（又稱地軸進動）現象，故天象也跟著時間有所變動。歲差繞轉一周的時間約為25722年，故6300年前看到的天象，和今天所見的天象不盡相同，伊教授乃把6300年的天象，推算再現，拿來和濮陽西水坡45號墓出土的龍、虎、北斗貝塑圖像比對，明顯出現相關對應關係，就證明了這6300年前的貝塑圖像，正是當年的天文實像，在地下理藏了6300年矣！

這東青龍、西白虎的兩儀性系統圖像，依大陸各地陸續考古出土的發現，一直存在至約2700年前的戰國時代，然後才演變出來西安漢墓出土約2000年前的東青龍、西白虎，南朱雀、北玄武天文四象性系統圖像。由東青龍、西白虎兩儀圖像系統，演變到東青龍、西白虎，南朱雀、北玄武的四象天文圖像系統，費時約3600年，那先民從茫然無知演變至東青龍、西白虎兩儀圖像系統，費時起碼應在3600年以上，故華夏民族對天文曆算，連續不斷的觀察研究而有實物可證者，當在萬年以上。

英國科技史家李約瑟（Joseph Needham，公元1900-1995，清光緒26-民84）對這華夏萬年的天文成就，贊稱貢獻偉大：特指其貢獻為對星體是浮遊於無限宇宙概念的提出，對天極和赤道系統的改進，世界最早的天體測量及星圖繒製，而星圖座標為赤道座標，與現代使用者相同，而已用2000年以上。

觀測方面，唐朝時鐘錶裝置窺管（即沒有鏡片的望遠鏡）的使用，13世紀元朝郭守敬各種天文儀器採用赤道裝置方法的奠定，以及保持日食、月蝕、新星、彗星及太陽黑子的精確紀錄達2000年以上，至今這些紀錄仍可作為歲差、日食、月蝕、新星、彗星周期及太陽黑子影響等分析參考，世無其匹。前述之《西洋新法曆書》，是在不少華夏元素中加入西方以幾何公式說明天體運動，再加上阿拉伯人以球面投影繒製星圖而成，正是你泥中有我，我泥中有你啦。任何事物的中西交流，或即應如此，沒有獨霸，應你泥中有我，我泥中有你；至於現在的天文，重要方向已變為天體物理學了。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】