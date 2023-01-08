從高階警官涉嫌向新竹議員恐嚇取財、接受招待到88會館風波不斷，近日又發生台北市警察局公關室一名2線3星警官，遭爆前往酒店喝花酒還將酒店女框出場，並與酒店小姐傳出糾紛，警紀敗壞讓人不堪聞問。

該名林姓警官趁著元旦假期接受建商招待，於酒店消費後將小姐框出場，事後還用網路社群、通訊軟體數度騷擾小姐，小姐不堪其擾一氣之下向110報案，其間牽涉建商招待、涉足不當場所、疑涉與小姐非正當往來，警官帶頭敗壞風紀，令人搖頭。

警紀一再出包，執政黨卻彷彿一直束手無策，任由警紀、治安問題困擾政治形象，造成社會不安，無怪乎日前國民黨立院黨團要召開記者會痛批，該黨書記長李德維表示，治安一再發生嚴重問題，面對街頭上氾濫的黑槍、不斷的槍聲，卻看不到執政黨有什麼態度，李德維指出，警界警官涉嫌恐嚇取財、開車衝撞員警重大警紀案件，行政院、內政部、警政署是不是該動起來？國人絕無法忍受社會繼續沉淪、治安繼續敗壞。記得幾年前蘇貞昌為了展示魄力將當時的高雄市警察局長劉柏良、及台南市警察局長周幼偉以治安不佳為由將兩人拔官，當時台南治安全國排名第一，後來換上自己屬意的人馬，從此治安急遽惡化，但卻未見蘇揆有任何震怒及責罵，顯然標準不一！

立委鄭正鈐表示，去年分別在基隆、花蓮地區都曾發生過路人、工人在路旁、工地撿到槍彈，甚至在近期短短一周就發生7起重大槍擊案，天天都有槍聲，兇嫌逃逸無蹤，實在是震驚社會成了台灣日常生活，立委陳以信表示，台南市警方光是近幾年，就發生過包庇洩密最後遭判刑、男女警員發生不倫戀、警官與人妻出軌、員警假藉辦案，性侵少女等等多項警紀問題，最後市警察局長2年內換4任，卻仍然沒有改善台南地區治安，最近又看到台南市在九合一大選時發生88槍槍擊案，牽扯到台南最骯髒的綠金結合，執政黨究竟有沒有要認真面對。

面對這麼多問題，內政部代理部長花敬群日前受訪時表示，近期確實看到一些嚴重的治安事件，但要相信台灣警察是高度專業、高度負責的，請國人放心台灣的治安其實是非常好的，對於有警官自請處分的部分，花敬群指出，近期將有高階警官職務調動，且內政部會做通盤檢討，對於查緝黑幫、向上溯源或槍械問題，警方都將持續掌握，對於外界批評會虛心受教。

日前曾有監察委員指出，從北到南都有發生警紀的一些嚴重問題，其實種種不當行為已重挫警界形象，但除了追究涉案員警責任，更應看重如何加強防範、落實懲罰，及汰除機制，試問若警察都管不好自己，民眾又該如何看待治安的維繫問題。（作者為全國聯合總工會總顧問）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※