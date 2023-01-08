2022年7月以來，斥資近12億元的新竹市立棒球場工程爭議不斷，負責監造、PCM（專業營建管理）的艾奕康工程顧問股份有限公司多次成為輿論話題。據新聞報導，艾奕康台灣區市場推廣與企業傳訊部門近日首度公開回應說明：「專案管理與監造同一人是業界常態，絕對合法，至於棒球場外野挖出廢棄物，則因工程尚未驗收，不便多做說明，但也無奈棒球場成了『選舉問題』，後續將持續依合約行事」。

查艾奕康公司的母公司「AECOM」身為美國「財富500強」企業之一，是個聞名於世，自許為「值得全球信賴的基礎建設顧問公司」，極具「絕對專業能力與最高責任，以解決公私部門最複雜的營建問題」為己任。甚且，AECOM在其官網還宣稱：「我們堅守以道德和誠信的態度經營，同時，對於我們承接的一切專案，都是將安全與保障放在首位」。

依此反觀自2012年起至今，共標獲台灣各級政府機關/機構/學校328項標案，得標總金額逾93億元（其中自高雄市得獲近54億元標案），台灣艾奕康公司（前身為京華工程顧問股份有限公司）的勇姓董座，卻在2015年，因經濟部工業局「台中工業區污水處理廠擴（整）建與功能提升工程」委託規畫設計監造技術服務工作案，「未能善盡監造技師審查及督察責任，致工程施工品質遭中央工程施工查核小組審列為丙等」，涉嫌違反技師法第19條第1項第2款「違反或廢弛其業務應盡之義務」之規定，經報請懲戒獲准在案。依此，對照美國母公司AECOM所稱：「我們堅守以道德和誠信的態度經營」，是否存在有距離？

另則，斥資近12億元重建的新竹棒球場，不幸造成職棒球員受傷，更與美國AECOM母公司對全球公告的：「對於我們承接的一切專案，都是將安全與保障放在首位」之誓詞相左。遺憾，棒球場上雖有變化球，但難道，美國AECOM到了台灣，卻連技師懲戒與職棒球員受傷，俱都變化為「選舉問題」！

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