國家安全之前不曾像近年來如此緊張，主管機關也均有應對機制來管控及適切的配合政策做調整，除了傳統的建軍備戰工作，也會偕同國外軍系部門來研討戰略，美國AAR（After Action Review）軍事觀察團即是一個長期附隨國軍部隊的團體，其一般是配合國家大型戰（演）訓來隨行考察，循例是藉由年度漢光演習來執行，而囿於近年來新冠肺炎蔓延迅速造成大規模流行，致該項任務暫停至今。

也因為過去大家熟知的軍購（售）項目多半透過此種模式來向國防部建議國軍未來軍備方向，隨著這個方式停擺後，美國政府另謀對策，責由政府高層要員訪台，直接跳過國防部的籌劃，更快速的逕向國安會、府院高層、甚至是層峰面對面推銷軍火武器，說穿了目的都一樣，只是換句話說的辭令變換而已。

日前蔡英文總統親上火線，宣布2005年以後的役男兵役將延長一年，其實能讓辣台妹這麼有底氣的做出這個重大決定，背後就有著一批軍事訪團在出謀劃策，且炮口皆與蔡政府一致，打著「抗中保台」的旗幟来宣傳加強國土防衛，抵禦中國大陸入侵。

殊不知，國人早已看破綠營執政這6年多來撕裂和平的手腳，不再輕易被唬弄，外媒更是評論兵役延長的政策只是回到2008年的狀態，對於兩岸軍力對抗，仍有偌大差距，不管是軍火的推銷也好，權謀的政策也罷，只要不是「和平保台」的方式，都將不會被台灣人民所接受。

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