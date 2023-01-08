小三通讓許多人走入了一個誤區，那就是以為小三通是「操之在我」，金馬「要通就通」，「要關就關」。小三通20多年來，大家誤以為是天上掉下來的，殊不知，其中隱含了多少金馬仁人志士奔走呼號的辛酸史。

很不幸的是，在民進黨民粹操作下，完全沒有對小三通的惜福和飲水思源的心。3年前因為疫情的關係，小三通片面的由台方說斷就斷，完全沒有知會大陸，如今復航也無人知會大陸，然後自己片面的說1月7號金馬要通，好像就可以進入無人之境。因此衍生了今天為止，馬祖的航線可以說是一塌糊塗，而金門的航線也是在雜亂無章中進行。

在去年底，金門前縣長李炷烽電告我，陸委會的人士正在緊張地跳腳，他們因為小三通的復航，沒有大陸的對口單位，甚至想找新黨的主席吳成典協助到大陸來談判復航的事宜。李炷烽還希望我能在廈門就近打聽大陸的想法和做法。

其實，根本不要探詢大陸的想法，只要從台商平常的反應中，我們就可以瞭解大陸對台灣的想法。想想看，大陸每年為台灣創造了1700多億美金的貿易順差。台灣喜孜孜拿來買武器「抗中保台」，同樣的，金門的主政人士也常受到民進黨的蠱惑，沆瀣一氣。再說民進黨當前小三通復航只做半套，你們有提出最強烈的抗議嗎？甚至相邀到台抗爭嗎？

以小三通之後進行的新四通來說，金門的通水已經4年了，有70%的水是來自大陸的晉江，幽默的說，金門人每喝十杯的金門高粱酒，有七杯是晉江的水釀造的。可是金門人感恩了嗎？惜福了嗎？

我在兩年前就呼籲，金門應將通水日（8月5日）定為「金門感恩日」，但言者諄諄，聽者藐藐。一個不懂得感恩的社會，真是一個無可救藥的社會。這就難怪小三通要復航，陸方心情複雜，台方有將心比心嗎？

所以談到小三通的復航，我們還是要回歸22年前的情況，那就是先由新黨組團拜會中共前國務院副總理錢其琛，接著再組織金馬地區兩岸交流協會和廈門市兩岸交流協會共同簽署合作協議，然後一步一步地邁進，各項小三通的細節方能逐步達成。希望擅長收割的民進黨千千萬萬不要以雙重標準制定於不同美國、日本、韓國來台的疫情模式，同時，更呼籲金門和馬祖的縣政單位應仿當年小三通，走體制外抗爭的成果。千萬別落入民進黨抗中保台邪惡無情的圈套中。

同胞們，小三通通的不僅僅是人與貨，而是一道和平曙光的再現。此次復航也是兩岸「戰」和「和」的關鍵所在。金馬同胞們，為了不再招致古寧頭、823、單打雙不打等等的不幸，我們要高舉和平的大旗，還要附加統一的神聖口號。

金馬選邊站的時候到了，和平統一就從我們金門、馬祖開始出發，時間絕對不是站在台灣這邊了。（作者為前立法委員）

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