我前駐美代表沈呂巡大使6日上午在台北耕莘醫院辭世。前曾聽聞沈大使身體有恙，未料驟然辭世。

筆者在職時未能有幸追隨沈大使親身受教，但深知沈大使反應機敏，膽識過人。講起話來信心滿滿，中氣十足，素以敢言敢當著稱。在外交部工作期間曾完成多項創舉。僅就筆者所知，簡述沈大使若干事蹟，以表達崇高的敬意。

其中最為人稱道者，闕為在美國華府雙橡園升起中華民國國旗。我與美國斷交後，政府雖然保住了雙橡園，但是受到美國多方限制。2015年1月1日，沈大使在雙橡園舉行兩國斷交後首次的元旦升旗典禮。

此項創舉引發美方不滿。美國國務院表示，未先被告知要舉行升旗典禮，認為此舉「違反了美方長久以來對美台執行非官方關係的諒解」，希望台灣方面確保這類事情不再發生。但沈大使始終認為，雙橡園為我政府所有，在自己的土地上升旗並無不妥，也盼望可以再次於雙橡園中升旗。

2010年1月12日，我友邦海地發生7級強烈地震，災情慘重。首都太子港受到重創，房屋坍塌，宛如廢墟。據海地政府估計，失蹤及受傷人數不算，死亡人數高達25萬人。海地政府幾乎陷入癱瘓狀態。

當時我外交部立即成立救援小組，由政務次長沈大使擔任召集人，負責動員相關人員，組織救援行動。我國也成功洽獲美國同意派遣空軍C-130軍機，載運救援物資，過境美國關島及夏威夷飛往海地鄰國多明尼加。這是我與美國斷交後，我國軍機首次過境美國領土，降落多明尼加。沈大使又完成了一項創舉。

沈大使或許因為家學淵源，具有濃厚的歷史觀。對於晚清及中華民國的外交史如數家珍。也從珍貴史料中發掘動人的故事。沈大使出任駐歐盟兼駐比利時代表期間，便查覺到我國與比利時有一段動人的歷史故事。

1912年中華民國建立。陸徵祥應總統袁世凱電命，從駐俄公使任所返國出任中華民國首任外交總長，並推動中國現代外交機構之改革。

陸徵祥在俄結識比利時外交官之女培德 (Berthe Bovy)，並於1899年結婚。1919年巴黎和會後，陸徵祥夫人罹病，陸徵祥即辭去公職留居比利時，照料病妻。培德女士1926年病逝後，陸徵祥在比利時參加天主教本篤會，並成為修士，1935年6月25日晉鐸為神父。二戰期間，陸徵祥多方協助比利時地方人士免於遭到納粹迫害，廣受當地民眾推崇。1946年5月18日陸徵祥受聖座封贈為比利時根特聖伯多祿修道院領銜院長榮銜。逝世後安葬於該修道院。

此一曲折動人的故事，令沈大使印象深刻。後來返國擔任政務次長時，特地帶領同仁精心策畫，多方蒐集史料，並專訪相關人士後代現身說法，拍攝成為一部史詩級的短片。一方面見證歷史史實，另一方面為兩國友好關係添加動人的篇章。

從沈大使事蹟中，可以看出沈大使有堅定剛毅的一面，也有溫馨細緻的一面。近年經常在報刊發表時事評論，兼帶細數歷史掌故，不但能對當代人士醍醐灌頂，也能豐富後人歷史知識。如今仙逝，使外交部同仁熟知的大S成為絕響。

（謹註：沈大使任外交部政務次長時，常務次長為沈斯淳。兩位沈次長，都以Shen為姓氏，易生混淆。領務局有位同仁率先以大S稱呼沈呂巡次長，以小S稱呼沈斯淳次長。堪稱一絕）。

（作者為前駐海地大使）

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