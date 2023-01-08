救國團敗訴！不當黨產處理委員會去年7月要求中國青年救國團將61筆不動產、近14億元不當取得財產移轉國有，同時追徵2.4億元。救國團隨即聲請停止強制執行，台北高等行政法院在9月時原裁定於本訴確定前，暫停執行61筆不動產，但16.3億元動產部分則可以執行，經雙方均抗告後，最高法院於日前廢棄停止執行裁定，駁回救國團的聲請，亦即連不動產都要移轉國有。

自民進黨2016年完全執政後，首要便是在立法院通過《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《促進轉型正義條例》，並據此設立不當黨產處理委員會及促進轉型正義委員會。截至2022年11月止，黨產會所做行政處分應歸還給國家的不當黨產超過830億元。追徵來源全數為處分國民黨不當黨產及附隨組織財產。此舉不僅清算了國民黨，也讓包含中華民國婦女聯合會、中華救助總會、中國青年救國團在內的社團自此陷入與國家機器的訴訟泥沼。

這幾年來民進黨不斷以轉型正義「追殺」國民黨，但在過程中卻一直忽略轉型正義的基本原則，轉型正義的第一要素是透過調查釐清歷史真相，救國團成立之初是受國防部委任，當然應是「政府附隨組織」，黨產會卻扭曲歷史真相，將其歸至國民黨。

第二是轉型正義要追究責任，找出所謂的受害者，在救國團的案例中，並不存在任何受害者，大家都是去「享受」其所提供資源，何來受害之說？

第三是賠償被害者，但救國團所執行業務並沒有被害者，當然無須賠償。

最後，轉型正義的核心精神並不是報復鬥爭，而是和解共生，救國團的財產都是合法取得並簽約使用，多數青年活動中心都是由政府撥用土地，救國團負責興建，甚至有些是救國團自掏腰包配合，完全沒有竊占國土的問題，但在聽證過程中救國團先遭遇到政府的認知作戰並被未審先判，實是令人痛惜。

此次最高行政法院的判決，完全依循黨產會上訴理由，並且認為各地青年活動中心座落地點雖有特殊性，但移轉後不會對救國團造成損害，更表示可以依循國有財產法向國產署租借，問題是法院有否考慮救國團的硬體投資成本？如此強取豪奪與強盜何異？而最高行政法院完全聽取黨產會理由，法院到底是誰開的，一目瞭然！（作者為台北市青年聯合會理事長）

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