蔡總統於去年12月27日親自召開國安高層會議，正式拍板義務役役期自2024年起延長為1年；國防部隨即對外說明役期延長後，役男於1年的服役期間內將依序接受8周「基礎訓練」、18周「駐地訓練」、7周「專精訓練」、13周「基地訓練」和6周「聯合演訓」，共滿滿52周嚴格的訓練計畫。但隨即引發外界（包括筆者）對役期延長後，義務役士兵「基地訓練」和「聯合演訓」的場地是否足夠等質疑。

為回應外界質疑，國防部參謀本部訓練次長室中將次長張俊志於1月5日的國防部記者會中，表示國軍現有37類、共453處訓練場地，整體訓練可以滿足，並再次強調「義務役將接受完整駐地、基地並結合漢光等相關演習的訓練，以利達到能夠執行作戰計畫及守備任務的目標」。

但是，張次長在記者會中的發言，卻有相當程度證實筆者先前對「兵科訓練基地」與「三軍聯合作戰訓練基地」數量不足，多數義務役士兵無法前往這些基地接受訓練的擔憂。

「聯合演訓」多數義務役役男沒機會參加

在「聯合演訓」部分，張次長表示「三軍聯訓基地仍以主戰部隊的裝甲、機步打擊部隊為主」；等同承認日後由1年期義務役士兵所組成的步兵（守備）旅所轄各步兵營，幾乎沒機會前往屏東保力山的三軍聯訓基地，接受完整的三軍聯合作戰訓練。取而代之的是以每年為期約5天的漢光演習實兵操演，連同正式操演前的預演與練習，做為義務役士兵「聯合演訓」的主要內容。

然而，漢光演習實兵操演能取代三軍聯合作戰訓練的程度，其實非常有限。

首先，漢光演習實兵操演著重的是「驗證」，而非「訓練」。驗證對象除各作戰區防衛作戰計畫外，還有戰區所屬主戰單位在完成「兵科基地訓練」、甚至「三軍聯合作戰訓練」後的戰力表現，對步兵營與所屬士兵的訓練效果有限。

其次，實兵操演所規畫的內容絕大多數是「實兵不實彈」，與正規的「三軍聯合作戰訓練」規畫許多實彈射擊的情形明顯不同。

更重要的是，實兵操演的範圍雖遍及各作戰區及外島，但除當年承擔地面作戰主要演練任務的作戰區外，其他作戰區實際參演的地面部隊數量有限，且參演部隊仍是以常備打擊部隊為主力；這也代表由義務役役男所組成的步兵營，大部分都沒機會參加實兵操演，使國防部規畫中的「聯合演訓」，多數義務役役男並沒機會接受。

「基地訓練」可能名不符實

所謂的「基地訓練」，在訓期中是以整個步兵營為單位，有時加上配屬的工兵或砲兵，實施營作戰教練與兵種聯合作戰訓練；過程中包括多次營所轄各種兵器與配屬支援武器，結合戰術需要的實彈射擊，是國軍培養合格戰鬥兵過程中，最關鍵的階段。

國軍目前能實施陸軍步兵營「基地訓練」的場地，只有新竹湖口北測中心與台南白河南測中心這2處基地；但現階段早已飽和，連志願役士兵所組成的聯兵營，平均都要等上1年半才能接受1次。在訓練場地如此有限的情況下，絕大多數的義務役士兵在1年役期內，不太可能有機會進入北測或南測中心，接受為期13周的「基地訓練」。

在1月5日的國防部記者會中，張次長表示這些義務役步兵（守備）營，「初期可能結合作戰守備位置在野外進行訓練與測驗，最後利用基地較完整的訓場，作綜合戰力相關測驗與訓練」。

張次長的說明，形同證實筆者關於訓練基地早已飽和，多數義務役士兵不太可能有機會進入這2個中心接受「基地訓練」的疑慮；而國防部給出的替代方案，究竟能否讓義務役士兵接受到完整的「基地訓練」，也令人懷疑。

因為步兵營「基地訓練」所需場地，不僅占地面積需廣，才能讓整個營、加上支援單位有足夠的演習空間；與周邊民宅和道路的距離也要夠遠，方能結合戰術動作，實施包括支援火砲在內的實彈射擊。

由於條件嚴格，使國軍雖然有37類、多達453處的訓練場地；但台灣本島除北測中心、南測中心與三軍聯訓基地外，應該再也找不到符合標準、可實施步兵營「基地訓練」的替代空間。台中烏日成功嶺營區，雖然面積廣大、全盛時期有多達2個師、2萬多人進駐，卻因為與民宅和民間交通設施的距離不夠遠，非但不能讓步兵營所有建制兵器進行實彈射擊，連靶場都成為稀缺資源。就可想見要找到北測與南測中心的替代區域，難度有多高！

至於國防部在5日記者會所說「結合作戰守備位置在野外進行訓練與測驗」，乍看之下似乎可行，但實際恐怕仍窒礙難行。因為日後由1年期義務役士兵所組成，少則5個、多達11個以上的步兵（守備）旅作戰位置，有不少已經與學校、村鎮等住民地接壤甚至交錯，導致承平時期空間嚴重受限，難以進行連、營級的戰鬥教練；少數高地與野地雖無民宅，但只有很少量的既設陣地，也缺乏可供步兵營進行長週期訓練的支援設施。因此，進行短天數的現地勘查與小規模演練，或許還有可能性；但要進行長天期、甚至超過10周的步兵營戰鬥教練，恐怕難上加難。

換言之，義務役士兵這13周的「基地訓練」，很可能因為沒有符合標準的場地，以致「名不符實」，最後成為「移地版」的駐地訓練。訓練內容則可能從營戰鬥教練，退化成連排戰鬥教練的移地複習；頂多加上於北測中心或南測中心實施短天期、無法結合戰術行動的單純武器實彈射擊，對提升義務役士兵戰術戰技的效益非常有限！

役期延長不必為一年而一年

一言以蔽之，國防部雖然替1年期義務役士兵訂出滿滿52周，看似非常嚴格的訓練計畫，但對培養合格戰士最重要的「基地訓練」和「聯合演訓」，卻難以落實。

在大多數義務役役男幾乎不可能接受完整的「基地訓練」與「聯合演訓」等高階訓練，使得戰力難以再提升；承平時期也無太多守備陣地，可以讓這些步兵（守備）旅實際戍守的情況下，國防部或許應考慮在役男服役約9至10個月，完成「基礎訓練」、「駐地訓練」與延長版的「專精訓練」後，就退伍返回社會，不必為1年而1年。

同時在訓練內容方面，國防部也沒必要一定要比照志願役士兵；而是應該按照「分類分流」的原則，讓義務役士兵於入營時，就先確定日後所要擔負的是何種守備任務，然後在服役期間，就只專門接受與日後所擔任之守備任務有關、單一化的訓練，使其具備執行特定單一任務的戰技即可。（作者為中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會副研究員）

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