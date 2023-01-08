民進黨三連敗！九合一選舉慘敗是兵家常事，但敗選後不作深切檢討，絲毫沒有悔意，完全不作任何調整，簡直傷透民眾的心，於是在嘉義市長選舉及台北市立法委員補選中再狠狠教訓民進黨，8日王鴻薇擊敗民進黨的明日之星吳怡農，這不只是王鴻薇個人的勝利，也不只是國民黨的勝利，更是選民的勝利，展現了手上「教鞭」教訓不肖政黨的威力，體現了主權在民的崇高價值。

敗選檢討 千錯萬錯人民錯

民進黨九合一選舉慘敗，只是出自多數選民對民進黨執政績效的積怨和不滿，包括官員態度傲慢、候選人論文抄襲處理不當、黑道勢力纏身、疫苗採購疑雲重重、抗中保台失策及提名人選不當等而給予教訓，然而，民進黨對敗選的檢討與政治責任的追究麻木不仁，讓民眾失望至極，而且新竹棒球場又爛又貴的粗劣工程露出馬腳，台南市民進黨政客與黑道深度掛鉤的醜行暴露於世，更讓民眾認清這個政黨不是只有一點壞，而是壞到骨髓，非得再給予狠狠教訓不可。

民進黨執政不把民意看在眼裡，以為自我表現良好，千錯萬錯都錯在民眾的錯誤認知，所以前黨主席蔡英文至今仍嘴硬，怪罪民眾之情溢於言表。她第一次「檢討」敗因時說，「中央很努力，但是地方經營不夠」，錯在地方。第二次「檢討」時，繼續強調中央政績不錯，但民眾不希望民進黨一黨獨大，錯還是在於民眾態度。第三次「檢討」，進一步論述中央很有宏觀見識，政策正確，也很努力，很有成績，但「數據與民眾感受有別」、「沒有妥善撫慰受到疫情和經濟變遷衝擊的人民」，錯還是在於民眾認知有誤，缺乏宏觀視野與正確感知。第四次「檢討」在宣告義務役役期延長，照樣拒不道歉，反而強調是做了「無比困難的決定」，自我標榜好棒棒，絲毫沒有歉意與悔意。她及民進黨對敗選避重就輕，言不及義，彷彿仍然歲月靜好，沒有更張的必要。

正是這樣的高傲冷漠態度，所以慰留行政院長蘇貞昌，政府人事迄今不作任何調整，一切率由舊章，連台南黑白掛鉤賄選、新竹棒球場變成垃圾掩埋場等超級弊案也不置一詞。選前爆發的詐騙集團擄人、論文抄襲、88會館、88顆子彈、爐碴等等黑金暴力犯罪事件，民進黨的敗德亂行已經暴露，但當局置若罔聞；選後黑金亂政、論文抄襲繼續曝光、擄人殺人事件持續延燒、台南市議會黑金派系對決與議員集體申請隨扈保護等駭人聽聞戲碼火爆上演。「蔡蘇體制」乃至參選黨主席的賴清德發言調性仍是雲淡風輕，與民眾感受距離十萬八千里，更讓民眾痛心疾首。

骨牌效應 做不好就換人做

這次吳怡農的敗選充分說明了民進黨距離人民越來越遙遠。一如對林智堅的獨厚一樣，「小英男孩」其實靠的就是權勢，不必經過初選就可以得到政治資源，宣傳完全是網軍欺矇拐騙那幾招，提不出像樣的政見，花拳繡腿的套路早已被民眾看穿。可以預見，吳怡農敗選之後，3月初的南投立委補選，民進黨也極可能慘敗，骨牌效應已經出現，民進黨若嫌教訓還不夠，不痛改前非，則明年初總統與立委選舉也可能再嘗敗果。

民眾現在終於驚覺民進黨是一個好話說盡、壞事做絕的政黨，什麼「台灣價值」說得天花亂墜，幹的事卻與台灣民眾的質樸、善良、寬厚習氣截然相反，吹噓民主卻踐踏民主，強調自由卻限縮自由，自詡法治卻違法亂政，自稱愛台卻在坑害台灣，標榜清廉卻放任貪瀆，表面反對黑金實際卻黑金橫行。民進黨執政一如新竹棒球場工程，不斷追加預算，耗費12億民脂民膏，竟蓋出樣樣不及格、處處藏貓膩的球場。「金玉其外、敗絮其中」，正是民進黨執政的縮影與寫照。

民進黨標榜「全面執政、全面負責」，近7年來證明全面執政的結果是全面濫權、全面腐敗，選民的回應當然就是全面否定了。民主選舉的好處就是隔幾年改選一次，換掉不滿意的候選人，甚至換掉政黨。九合一選後，新竹棒球場弊端、台南黑金陸續查辦，可以看到政黨輪替的確是好事。做不好就換人，2024總統大選正是政黨輪替的最好時機。