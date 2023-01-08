台北市立委補選結果出爐，在挨轟落跑參選的爭議下，國民黨候選人王鴻薇仍贏得勝利，民進黨再吞三連敗。這段期間民進黨大咖未積極輔選吳怡農，但中央不斷釋放利多政策，被質疑是撒幣護政權，並盼間接助攻吳怡農，如今看來在蘇內閣未改組之下，顯然還是無法收買民心。

九合一選舉民進黨大敗，嘉義市長選舉也失利，民進黨候選人吳怡農承受極大壓力，從選戰之初就陷入內憂外患，不僅與趙介佑家族黑道問題扯不清，推出松山機場遷建政策不叫座，更頻遭自家人打臉；加上中央執政不力的骨牌效應，讓吳陷入孤軍奮戰，直到選前4天才獲副總統賴清德青睞，一起圍攻王鴻薇領議員選舉補助款一事。

不過，賴清德最近自顧不暇，台南一連串黑金政治問題成為他尾大不掉的包袱，更何況王鴻薇是合法領取選舉補助款，賴清德名不正言不順的「抹黑」，也沒有先到台南「掃黑」，自是站不住腳，並未對吳怡農選情有所加分。

另方面，蔡政府為兌現義務役役期1年支票，辯稱未受美方壓力，卻用幾乎等同志願役募兵待遇來降低衝擊；連普發6千元也是打腫臉充胖子，掩飾編列預算不當、財政紀律敗壞的真相。尤其蘇揆在「看守」階段不斷拍板重大政策，無非想戀棧，所幸選民眼睛是雪亮的，還是投下神聖的一票。

此次補選被視為2024總統大選前哨戰，王鴻薇轉戰立委小勝，此役能否提供新北市長侯友宜未來拚大位參考，有待觀察；至於對民進黨而言，蔡總統承諾的內閣改組支票即將兌現，如果屆時還是換湯不換藥，未來勢必將繼續吞敗。