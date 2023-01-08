小三通首日復航運作平穩，陸委會和國台辦官員難得隔海呼應，時隔3年終於可以搭船往返金廈的民眾也喜笑顏開，但中央疫情指揮中心很快釋出小三通入境PCR陽性率18.9%的數字，令部分擔憂疫情延燒的民眾倒吸一口涼氣。民意基礎是否牢固，決定著兩岸關係能否改善，小三通局部恢復只是第一步，兩岸還有很多事情要做。

陸委會主委邱太三在金門表示，希望逐步建立台灣人民對恢復兩岸交流的信心，也逐步增加兩岸相關部門的互信，釋出不少善意，也沒有嗆對岸的政治話語。國台辦副主任龍明彪在廈門說，大陸將本著兩岸一家親的理念，繼續為台灣同胞做實事、辦好事、解難事，也未出現批判民進黨或反台獨表述。唯一出現的「順民意者昌、逆民意者亡」，雖有針對蔡政府的弦外之音，但畢竟蔡政府還是「順」民意邁出開放的第一步。

然而，指揮中心連日公布針對大陸入境旅客PCR篩檢的通報，為後續恢復兩岸交流和客運航線帶來變數。雖然大陸去年12月放鬆清零政策後，官方確診數據的確未與疫情海嘯的實際情況相符，WHO與各國也都加緊對大陸旅客的監測，蔡政府加強大陸移入疫情管理和通報，既有合理性，也符合民意關切。但問題在於，在全球冬季疫情普遍上升的大背景下，如果只是刻意凸出大陸入境陽性率，那就少了科學專業、多了政治考量。

根據疾管署官方統計數字，去年全年，台灣COVID-19境外移入案例總計37873例，中國大陸217例、日本552例、越南4086例、美國2462例。雖然這只是反映大陸清零政策時的情形，但說明唯有橫向比較各國移入病例數量、來台旅客陽性率，才是比較公平、專業的做法。

不可否認，過去1個月大陸疫情的確大幅增加，來台陽性率必然上升，但其他國家呢？加上PCR陽性也包括部分康復初期個案、不再具傳染性者，政府若無法向民眾平衡說明境外移入疫情的全貌，甚至以偏頗數據營造「大陸放毒」假象，恐形同認知作戰，令民眾徒增對開放小三通以及恢復兩岸交流的擔憂，最終令陸委會的善意付之東流。

蔡政府和台灣社會對大陸疫情的擔憂，進而對小三通及兩岸交流有所設限，大陸應有所理解。畢竟以剛剛恢復的中港通關為例，北京和港府也設置限額，並強調「有序、逐步恢復」。因此，如果蔡政府可以回歸科學、務實監測大陸移入疫情，只要未偵測到新變種病毒，並發現陽性率穩定下降，就應該及時澄清公眾疑慮，在農曆春節前恢復兩岸客運航線至疫情前數量。

新任國台辦主任宋濤在新年致詞中說，將繼續努力為兩岸同胞謀利造福，促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展。若春節前後兩岸交流恢復，大陸應順勢重啟赴台觀光、學習簽證，並恢復舉辦線下兩岸交流。如果今年兩岸民間交流可以至少回到疫情前的狀況，2023年必將是寫入兩岸和平發展歷史的關鍵一年。（作者為智庫研究員）