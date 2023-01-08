民進黨新生代又在秀政治低端素質了嗎？身為連江縣黨部主委的李問及立委洪申翰指控縣府涉嫌包庇走私來自澳洲的龍蝦到大陸，數量60公噸、價值高達2億元，難道給梅花鹿吃了嗎？這種新聞標題看起來格外聳動，民眾若非瞭解詳細內容，恐又要義憤填膺。然，據《海關緝私條例》第一條即明文規定「私運貨物進出口之查緝，由海關依本條例之規定為之。」再者《海岸巡防法》第三條亦述明「海巡機關掌理查緝走私及其它犯罪調查。」

海關（關務署）主管機關則為財政部，與海巡署都不歸連江縣政府管轄，到底跟縣府有什麼直接關係呢？李問主委、洪申翰委員，你們質「問」和「申」訴的方向都錯了，應該先問問財政部關務署長彭英偉，為何放任此事滋長？或是給即將上任的海巡署長海軍中將李宗孝一個下馬威，而非張飛打岳飛打得滿天飛，遭譏搞錯對象。

前財政部長蘇建榮恰好又在半個月前卸任，是否跟此次走私案有關聯？實在啟人疑竇？當然這也是民進黨一貫的操作手法，遇事先設好防火牆，再透過混淆視聽的方式先聲奪人，只要不被察覺就能蒙混過關，來藉此壯大聲勢並抹黑對手，但看來後續這兩位後起之秀應該又要被黨內先進數落一番，連行政科層職權最簡單的ABC都整不明白，打國民黨地方行政首長不成，反轟到民進黨政府自家中央部會，偷雞不著蝕把米。

雖然明顯看來是民進黨在秀下限，但縣府亦沒有事先或是即時回應，只在事後表達遺憾，軟弱無力的回擊是要讓縣民如何大力支持？王忠銘縣長請硬起來好嗎？讓民進黨知道馬祖人不是好欺負的，不敢再隨便含血噴人。

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