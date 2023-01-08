國發會於去年12月底舉辦「我國淨零轉型關鍵戰略行動計畫論壇」，說明淨零12項關鍵戰略。觀其內容，戰略方向雖立意良善，但糟糕的是，就淨零行動最關鍵之「能源政策」問題，卻未見具體可行之方案。而能源政策直接關係到人民生活與經濟之發展，依2022年我國《溫室氣體排放清冊報告》，2020年能源部門溫室氣體排放量已占比達90.97%，其中能源產業又占該比例的69.92%（經濟部所轄的台電及中油即為其中占比最大的業者）。因此，如無具體可行之能源政策，任何淨零策略注定成為空談。對於蔡政府的能源政策，筆者認為至少有以下問題亟待政府解答：

一、燃氣發電要如何處理之「斷氣」問題？

目前天然氣安全存量僅有10天左右，至2027年安全存量天數預計亦僅達24天。而依目前的能源政策，至2025年燃氣發電將占全國50%之發電量，於此情形，若因天災人禍（包括戰禍）而造成天然氣無法送至台灣，只要10～24天，台灣就面臨「斷氣」。我們有何具體方案確保天然氣能源供應安全？

二、燃氣發電要如何因應天然氣價格大漲？

俄烏戰爭掀起的能源短缺危機籠罩全球，天然氣價格飆漲近4倍，未來爭搶天然氣的情形可能有增無減。若遇天然氣價格大幅飆漲，請問政府究應調漲電價，還是要繼續編列預算填補台電、中油虧損？或兩者皆是，以至物價上漲，生產力下降！

三、燃氣發電要如何控管「甲烷洩漏」加速氣候危機？

燃氣發電所使用之天然氣，其主要成分為甲烷，其20年全球暖化潛勢是二氧化碳的86倍，如美國氣候特使John Kerry所言：「減少甲烷汙染，是緩解氣候變遷最快的方法」。是若天然氣於開採、運輸、儲存及使用之過程中，甲烷洩漏未能控制在3%以下者，反而會加快地球增溫速度，若此，蔡政府「增氣減媒」政策對降低氣候危機無異是「飲鴆止渴」。我們可有控管甲烷洩漏之有效方案？

四、風電與太陽能如何克服其「間歇性」問題？

依政府的淨零路徑，2050年之電力配比，再生能源將達60～70%，又係以風電與太陽能為最主要。然風電與太陽能受季節氣候更迭與日照時間的影響，其「間歇性」使之難以成為穩定之能源。請問政府如何克服其間歇性問題？台灣的國土究竟可容納多少之風電與太陽能？ 另外，對於台灣所擁有能持續提供能源的瑰寶——「地熱」，請問政府是否有決心及魄力修改相關法令，引進技術及經驗，進行地熱探勘、建立地熱產業鏈，讓地熱成為台灣綠能主力的計畫？若前述問題答案皆是虛應故事者，台灣淨零路徑也是「畫餅充飢」！

五、台灣有足夠的條件拒絕「核電」嗎？

台灣地區是一個島嶼，並無條件如歐陸國家有跨國電網相互支援電力。就蔡政府的能源政策，實無可能為台灣建構出強韌且穩定的能源架構。若此，台灣能不將「核電」納入選項嗎？歐、美、日、韓等國過去追求「去核」的政策均出現急轉彎，該等國家發展綠能之條件未必比台灣差，其等尚且須務實地重啟核電，以追求能源安全及實現淨零目標。而台灣真能持續以「使用核能就是不顧人民生命安全」的「非核神主牌」政治口號，作為拒絕「核電」之理由嗎？

從現在起到2050年，我們已剩下不到28年的時間，面對氣候變遷、2050淨零挑戰，吾人必須回歸理性思考，拒絕陷入概念式意氣之爭，以科學方法分析可能的能源選擇之優缺點及其限制條件。唯有將所有事實問題釐清後，方能訂出具體可行的能源政策。雖然蔡政府的任期只到2024年，但是以上所提出之問題，事關台灣地區及人類的福祉，蔡政府及有意問鼎2024中華民國總統的有志之士必須給予明確答案！

（作者陳長文為超國界法律教授、法律人，蕭偉松為律師、土木技師）