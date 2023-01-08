■黃世安

因為蔣萬安當選台北市長而空出的北市第三選區立委補選，一如選前民調預測，由國民黨提名的王鴻薇當選。合計先前九合一地方選舉與嘉義市長延選，民進黨已經三連敗。若無意外，3月南投第二選區補選，民進黨選情也沒有樂觀的本錢，非常有可能四連敗。

雖然選前民進黨即不斷用「落跑議員」攻擊王鴻薇。但從藍綠得票率來看，王鴻薇守住蔣萬安防線。此顯示，即便鄭文燦已繳出一份民進黨敗選檢討報告，副總統賴清德也以準黨主席之姿積極走訪各地傾聽黨員意見，但多數民眾依舊對民進黨的政治人物不埋單。接連敗選，預告了民進黨將正式進入敗選循環的噩夢。

事實上，從投票率43%來看，多數選區民眾對此次選舉並不關心。從政治現實面而言，此次與3月的立委補選結果，對接下來的立法院政治生態幾乎也不會有任何影響。但綠營連敗所引發的政治骨牌效應，或是藍營中斷連勝氣勢所引發的檢討聲浪，對藍綠兩黨內部權力結構與路線之爭，甚至2024總統、立委選情，都有著密不可分的關係。

從藍綠兩黨過去的經驗來看，一旦政黨進入敗選循環階段，都無法避免向極少數的基本教義派靠攏，且越是慘敗，黨內中道力量就越是式微，少數基本教義派的氣焰越是高漲。當基本教義派氣焰越高漲，對接續的選舉就越不利，以致陷入惡性循環。更可怕的是，政黨一旦進入敗選循環階段，不論政策好壞都將失去論述的正當性與民眾的關注度，也不具理性討論的意義，讓整個政黨瀰漫著失敗主義，只能坐以待斃，等待對手出錯。

以此次行政院「還稅於民」政策為例，即便執政黨最後順應民意，捨棄發放消費券形式，祭出普發現金的猛藥，但閣揆蘇貞昌與民進黨的支持度仍不見起色，甚至黨內外也都有不同意見，顯示整個民進黨已陷入多做多錯、不做也錯的尷尬局面。如今，民進黨至少還有新竹大秘寶及台南議長賄選案等未爆彈未解，倘若賴清德未來主導的改革沒有拳拳到肉，甚至超越預期，而只想再次複製蔡英文利用網軍帶風向，或操弄意識形態抗中保台的選舉手法，最後民進黨恐怕失去的不只是總統，可能連國會多數都一併交出。

衡平而論，九合一選後，國民黨並非沒有被選民檢討的空間，只是面對民進黨的大惡，民眾仍願意選擇暫時容忍國民黨當前的小惡。4年前的地方選舉過後，藍綠也曾一度支持度黃金交叉，藍營後勢看好，但最後因為提名策略問題，國民黨贏了地方、卻輸了中央。因此，與其說台灣選舉有所謂的鐘擺效應，不如說台灣政黨常常因為勝選而過度驕縱，不但忘了民意，更忘了是非。（作者為立委國會辦公室主任）