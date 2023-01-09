第三十組的全體人員（兩百多位）於1945年5月5日帶著新飛機，從美國東北部的緬因州出發，先飛至加勒比海的百慕達群島，等氣象好轉後，再飛到亞速爾群島，然後沿地中海、非洲、中東，飛到當時印度的克拉蚩（今屬巴基斯坦）。

但由於補給上的問題，或是政治上的因素，整個大隊一直滯留在印度，直到日本宣布投降次日（1945年8月16日），才飛回中國。並組成了一個全新的重轟炸機大隊，大隊採用原空軍第八大隊的番號，由徐康良任首任大隊長，全隊駐防在上海的大場軍用機場。

此時日本已經宣告投降，第八大隊當時是亞洲除美軍外，最大的空軍隊伍。由於已經失去了原來成立的戰略目的，再加上美國不願意涉入中國的內戰，所以該隊自進入國門後，美軍就不再補充零件；飛機損壞後，只有任其報廢。同時有3架機組於內戰中投向中共，所以爾後八大隊遷台時，全隊只剩下16架的B-24，並於1959年宣告解散，而其所屬三十四、三十五中隊的番號則繼續由黑蝙蝠、黑貓中隊所沿用。

1947年上海大場機場，國共內戰時期的八大隊 （圖／曾昭；作者朱力揚提供）

1947年上海大場機場，國共內戰時期的八大隊。（圖／萬季衡；作者朱力揚提供）

●1950年韓戰前，美國對台灣禁運重型武器

美國國務院解密的文件透露對台灣禁運武器政策。（圖文：作者朱力揚提供）

國務院一封解密的文件透露出：當初（1949年以後）為何美國完全斷絕補充新的飛機和零件給新竹的空軍第八大隊。而且這個禁運政策，是英、美兩國一致的協議。此封文件是美國國務院向英國就此項政策所作的重申與保證。

機密：國務院助理國務次卿（魯斯克）January 2, 1950

致：副助理國務卿 Llewellyn E. Thompson Sir Derick Hoyer Millar，英國大使館公使H. A. Graves先生，英國大使館參贊

我提到報刊上發表的關於我們對台灣政策的文章。我說事實上我們的政策沒有改變。我把這個政策總結如下：我們希望台灣不要落入共產黨手中。我們一直在向國民黨提供一些經濟援助。中國國民黨仍有一些資金，可能會購買更多的物資運往台灣。我們不允許重型物品，例如轟炸機和重型坦克運到福爾摩沙。而且我們也並不打算參與保衛台灣，我們也沒有計畫派遣大型軍事任務到那裡。關於軍用物資的運輸，我說過會有一些臨界情況，我們會努力讓英國人了解這些情況。

第八大隊到台灣後，駐紮在新竹，屬二聯隊下的一個單位。1959年解編後，其下的34、35中隊前後分別轉成黑蝙蝠、黑貓中隊。圖為1956年，二聯隊聯隊長姜獻祥、時光琳交接後的合照。（圖／時錦棣；文／作者朱力揚）

1958年6月30日八大隊解編前，時任新竹二聯隊聯隊長的時光琳將軍（中），特率部執行最後一次的大陸沿海夜巡任務（P4Y武裝巡邏機）。時將軍的這項做法是違反了當年國防部的規定：聯隊長不可以冒被擊落被俘的危險，駕機接近敵區。也因此受到申誡。（圖／時錦棣提供；文／作者朱力揚）

●副領隊王世籜少校接受美國新聞界訪問

副領隊王世籜少校接受美國新聞界訪問（圖文：作者朱力揚提供）

由一位6年前曾經參與對日本進行史上第一次空襲──轟炸台灣──的中國空軍王世籜少校所率領，一群中華民國軍官和學員已經抵達美國接受嚴格的特別訓練。

（註：王少校是1938年蘇聯援華志願隊的中方聯絡官，參與了1938年2月23日蘇聯志願隊轟炸台灣日軍設施的行動）

王少校在透過翻譯接受訪問時談到：他的軍官和學員希望（未來）對日本進行密集的轟炸。他補充說，該小組是在乘坐美國陸軍運輸機從印度飛來途中獲悉開羅會議的決定。與日本空軍作戰過6年的王少校，曾經參加過多次轟炸任務。作為大隊長，他曾帶領中國空軍空襲上海、南京和漢口，他補充說，在漢口，中國空軍的轟炸對日軍的設施造成了特別大的破壞。王少校非常想了解美國人對日本飛行員的看法，並同意他們是勇敢而熟練的飛行員。日本飛行員是值得尊敬的敵人，他說，他們只在一件事上失敗了，那就是他們太墨守成規於所學的戰術原則。而不敢因時制宜的發揮。他們不夠靈活，我們必須充分利用他們這一弱點。

●受訓飛行員名單

根據學員歐宏業的回憶，返國的B-24飛機有30架，而王國南在他的回憶文中提到36架，但根據航委會的文件，中美雙方當初協議派遣25組機組人員赴美受訓，而以下筆者所收集到美國官方的名單，完訓飛行員只有50位。

梁康侯上尉、劉希瑞上尉、王國南上尉、錢祖倫上尉、徐應鵬少校、候傑上尉、歐宏業中尉、胡振祥中尉、楊湧濤上尉、吳達波上尉、張之岡上尉、張雁初上尉、劉善本上尉、水建磐上尉、王儒中尉、唐惠信中尉、趙際唐少校、王方柱上尉、張縉紳上尉、黃達飛上尉、簡明興上尉、石順承上尉、賈文宣上尉、徐康良中校、陳業祜少校、洪養孚少校、張綬益中尉、邱志鵬上尉、韓錦桐上尉、胡玉麟上尉、顧彭年少校、林偉京中尉、劉福莊上尉、牟敦虎上尉、王健珍上尉、王泰雲中尉、王詔上尉、張培義上尉、趙英傑上尉、仲永彥上尉、邢厭非上尉、黃凱上尉、梁德明上尉、劉承秀中尉、劉觀勳上尉、杜道時中尉、王景常少校、王鼎基上尉、黃惟敬上尉、葉雲喬上尉。

（作者著有《中國空軍抗戰記憶》一書）

【未完待續，朱力揚專欄每週一刊出】