「以前都是從台灣帶鳳梨酥來大陸，這次相反，我帶著自己在上海研發的茶系鳳梨酥回台灣，讓家裡親戚嘗嘗我的手藝。」來自台灣桃園的陳忠傑打開手裡拎的一包行李展示道。趁著過年之前還沒忙起來，陳忠傑準備回去看看，另外這次他還要向家人坦白一個隱藏了3年多的秘密。

已近天命之年的陳忠傑，來到上海已近14年，3年前他瞞著家人在上海創業，開了一家甜品店。「家裡父母年紀都大了，為了不讓他們擔心，一直瞞著他們我在創業，現在終於做出點成績來了，才準備告訴他們。」陳忠傑說。

創業之前，陳忠傑在一家大型烘焙油脂企業工作近10年，並擔任技術總監，當時的工作主要集中在教客戶如何挑選烘焙材料，沒辦法讓自己製作的糕點直接面向顧客，這讓他有些不甘。

在陳忠傑看來，做蛋糕是一件非常療愈的事情，「大家都說好吃的蛋糕會帶給人幸福的感覺，我們就好比是幸福的製造師。」

回想起剛來上海時的初心，陳忠傑認為，上海是一個「只要有好的技術就能實現夢想」的地方，「雖然我沒那麼年輕，但再拚鬥個十年，還是有機會的。」找到志同道合的合夥人後，陳忠傑開啟了自己的創業之旅。

與其他甜品店每個季度只會上一兩個新品不同，陳忠傑店裡會根據時令水果的不同，更換掉所有的菜單。在他看來，甜品既具有疲乏性，又具有專一性，顧客吃久了會膩，但一旦喜歡上你做出來的口味，他又會願意進行更多嘗試，借由菜單的更換，顧客也會有所期待。

頻繁更換菜單，也意味著對烘焙師的創意和技術有更高要求，陳忠傑卻樂在其中。「上海的烘焙店和各類甜品品牌與這個城市的高架和地鐵線路很像，都跟蜘蛛網一樣密集。說實話，在上海開烘焙店的挑戰性很高，競爭也很激烈，但這也會給我一個驅動性，讓我要跟著不斷往前走，不斷改變、修正和更新。」陳忠傑說。

「知己知彼，百戰不殆。」為了讓自己能不斷進步，即便是休假，陳忠傑也保持著工作狀態——探店。針對一些非常火爆的產品，陳忠傑甚至會去同一家店3次，「第一次去看並買回來品嚐，第二次去看是否能量產，第三次去得出結論：這樣的方式我們能不能做到？如果做不到，我們要怎麼去變化，走差異化路線。」陳忠傑解釋道。

為了不斷進行研發，即便是陳忠傑這樣的老師傅，也會經常受傷。在陳忠傑的左手手腕處，有一道新的傷疤，據悉是最近試驗新產品時不小心燙傷，但他毫不在意，能讓顧客吃到自己的作品並滿意才是他的追求。

「這些燙傷都是小事，每次有新品推出的時候，我都會從後廚偷偷溜出來，看顧客吃第一口時的表情，有的就會眼睛突然睜大很驚喜的樣子，我就很有滿足感，感覺自己前所未有地成功。」陳忠傑笑著說。

陳忠傑正在擺放甜品。（攝影/張亨偉）

有志者事竟成。目前陳忠傑與團隊中兩位大陸師傅的配合越來越默契，他們研發的很多甜品新品類都獲得了成功，尤其是2022年中秋節的那款菠蘿蛋黃酥，火爆到「加班都做不出來」的程度。

據陳忠傑介紹，剛開始還只是覺得訂單怎麼越來越多，後來發現很多顧客覺得好吃之後，想要跟自己的親戚朋友分享，開始讓店裡把快遞發到北京等其他城市，甚至需要寄到日本去，最後就真的做不出來，只能把一些單子先砍掉。

除了訂單的火爆，消費者對烘焙的高熱情，也讓陳忠傑對未來在大陸的發展充滿信心。如今陳忠傑每週都要抽出一天時間，在短視頻平台上進行烘焙教學，已經累積了十幾萬粉絲。

這些創業經歷，也陳忠傑讓對「匠心」一詞有了更深刻的認知，「中華文化中很多稱為『匠』，它其實是鑽研的一個詞彙，你既然愛這一行就要去研究它，好的烘焙人我覺得就是要不斷接受挑戰，讓人家喜歡你做出來的東西，才是『匠心』的一個呈現。」（繆璐）