近期，美國《2023財年國防授權法案》簽署成法，其中涉台內容竟然超過50頁，是有史以來最長篇幅。這些內容涉及對台軍事融資、加速對台出售武器，加強對台軍事聯繫等，甚至該法案還包含了「美國政府派遣官員駐台」的計畫，即美國官員未來將進駐台灣行政機構和立法機構工作，將台灣納入美國國家安全體系。國民黨前民意代表林郁方就認為：「這種案例全世界很少見，可能會被解釋成來監視台灣，是一種羞辱。」

從美國目前對台不斷強化介入的態勢，深刻反映其對中國崛起的某種焦慮。一方面，長期以來，美國精英層的霸權思維作祟，看到中國的崛起就要遏止和打壓，台灣成為了美國最好用的「抓手」；另一方面，美國眼下國會分裂明顯，「反中挺台」反而成為兩黨的「最大共識」。歷經15輪投票才勝選的麥卡錫就曾經在中期選舉前表態「勝選後訪台」。所以，未來美國在「反中仇中」的道路上恐怕會越走越遠。

此時此刻，伴隨著外來勢力的強力介入，台海危局正在不斷加深。美國對台灣的「軍事化」動作，正在高度拷貝當初對烏克蘭的政策。一些美國政客曾經表態，美國在烏克蘭「賺到了」，以對烏克蘭軍事援助的方式將俄烏衝突長期化並且藉機擴大「北約」，而美國並不需要像在阿富汗和伊拉克一樣派出大量地面部隊，美國在地緣政治方面收益巨大。

在台灣問題上，美國軍事動作如出一轍，先是大量軍事援助，然後伺機挑起兩岸衝突，美國則可以「作壁上觀」。所以並不奇怪，拜登政府日前又宣布新一輪對台軍售，計畫向台灣地區出售「彈簧刀」無人機，以及提供約1.8億美元的「火山」反坦克布雷系統。只是台媒好像並不適應，紛紛進行討論，「台灣已經為未來台海戰爭後期的反登陸作準備了嗎？台灣注定要變成『地雷遍地』嗎？」

現在兩岸中國人應該明白，究竟是誰在不斷地破壞台海現狀？兩岸本來「一家親」，然而外來勢力非要向台灣不斷地「遞刀子」。美國多次釋放的錯誤信號，讓台灣一些民眾深信，兩岸衝突之時美國會「協防台灣」。於是「台獨」人士有了底氣，不承認兩岸之間的「九二共識」，甚至公開講出違背台灣地區現行憲法的「互不隸屬」。當然，美國的戰略不僅僅是「為『台獨』撐腰」，而是要遏止中國崛起，要在台海再現「烏克蘭模式」。所以遲早有一天，美國的「戰略投資」需要巨大的回報了，台灣是否能夠「支付得起」？

那麼，台灣到底有沒有選擇呢？這個問題不如問台灣有沒有「真正愛台灣」的政治人物。「真正愛台灣」並不是說躲在「中華民國」的軀殼裡面不思進取和跟著美國參拜，「真正愛台灣」是需要放眼長遠，看清天下大勢，為台灣打拚一個和平穩定的未來。如果台灣確有這樣「真正愛台灣」的政治人物，現在就是不得不出來的重要時機——為台灣發聲，對美國說不！

對美國說不，並不是要簡單地「反美」，而是反對美國干涉兩岸事務，反對美國將台灣做炮灰，反對美國將台灣放到戰爭的「油鍋」裡面去烤。台灣如果不想陷入衝突、變成今天的烏克蘭戰場，台灣如果不希望與中國大陸發生所謂「戰至最後一個台灣人」的戰爭，台灣就應該有大量的有識之士站出來。

台灣應該有自己的利益，台灣應該有自己的立場，只有「傀儡」才可能被他人永遠牽制。台灣民眾應當看清楚現在的台海危機事關台灣的「一兵一卒、一草一木」。台灣的和平不僅在於兩岸的政治互信，更在於兩岸人民的親情融合。台灣各個政黨更有責任和義務對於危害台灣的外來勢力大聲說不。台灣不僅應該拒絕美國的「以台制華」政策，更應該拒絕美國對台灣的「軍事化」動作。台灣能不能轉變政策，未來一年將極其關鍵！（作者為中國勞動關係學院副教授）

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