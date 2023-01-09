大陸中央台辦、國台辦主任宋濤於1月2日發表《攜手奮鬥、共創偉業》的新年寄語，為履新以來的第一篇對台政策講話，這篇新春寄語透漏出什麼政策意涵引發諸多討論。對於宋濤第一篇涉台政策講話，許多評價不外乎是：具有對台新思路、強調和平發展穩定、符合台灣人民的期待及呈現對台灣地方選舉最新民意需求、相當完整性及系統性詮釋對台政策等等。同時，也凸顯對台獨份子及境外勢力的警告，強調「反台獨」、「反干涉」；表達與台灣願統力量願意對話及協商，相信兩岸和平統一絕對有市場等等。

從上述學者的簡要評論，基本上宋濤首次政策宣稱是延續中共二十大後對台政策的主軸及元素，強調「反獨促統」及「融合促統」，壓制及懷柔並舉，具有「原則堅定性」及「策略靈活性」，對台政策具有高度延續性、一致性及可預測性。尤其強調與台灣社會願統政治勢力對話協商，聚焦反台獨、反干涉，不僅在兩岸公民社會間形成統一戰線，也在國際社會建構「一中體制」，促進兩岸融合交流及促進中華民族文化認同，對台政策呈現所謂戰略自信及定力。

首先，此篇政策宣稱倡議「貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略」。強調繼續努力為兩岸民眾謀利造福，維護兩岸民眾切身利益；推動兩岸融合發展和各方面的交流；維護國家主權和領土完整，堅決開展反分裂、反干涉重大鬥爭，此皆為進入新時代、新征程的既定方針政策，呈現「硬更硬、軟更軟」政策主軸、元素特性。「硬更硬」政策原則，包括「反獨促統」、主張「一國兩制」、「一中原則」、「九二共識」、「反台獨、反分裂」。「軟更軟」政策措施，則包括兩岸融合、政策優惠、同等待遇等。

宋濤新年寄語向外界傳遞鮮明政策信息，即堅持「和平統一、一國兩制」目標方針；推動兩岸關係和平發展、融合發展，給予台灣民眾生活、學習、就業及創業「同等待遇」措施；歡迎台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢；通過反分裂、反干涉鬥爭維護兩岸關係的穩定局面。尤其是加大懲處支持台獨力度，從反對台獨、處置台獨、遏制台獨、挫敗台獨及粉碎台獨。同時，擴大反台獨定義及公布台獨清單名冊，並予以追蹤刑事處罰。

其次，新年寄語凸顯「兩岸一家親」，彰顯建構中華國族主義及民族文化命運共同體精神。此飽含對廣大台灣民眾的新年祝福和誠摯問候，盡顯一股濃濃的、不捨的民族深情。兩岸民眾非常期待兩岸關係「春暖花開」，兩岸人民最大的民意和共同心願。習近平主席新年賀詞強調，「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

這顯示從大陸最高領導到兩岸事務執行機構，皆一再釋放民族文化認同、心靈契合理念，創造和統的社會基礎。這凸顯「兩岸一家親」的理念與價值，二十大報告即指出「要始終尊重、關愛、造福台灣同胞，促進兩岸同胞心靈契合」一脈相承。

復次，兩岸和平發展及交流合作，為共同利益及民意所趨。兩岸關係持續陷入惡性循環狀態，「抗中保台」路線更刺激兩岸敵意螺旋。2024年美國和台灣同步進入大選，兩岸關係複雜嚴峻的態勢還將會持續，存在各種「不確定性、不穩定性」因素，但「要和平、要發展，要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲，符合兩岸同胞的共同利益」。

大陸當局認為，台灣地方選舉的結果表明，求和平、求穩定、求發展是台灣社會主流民意；同時批判台獨分裂勢力操弄「抗中保台」、「倚外謀獨」難以獲致成功。在外部干涉勢力和台獨勢力挑釁之下，台海局勢高度緊張及敵對與衝突。

再者，推進對台社會統戰工作，實現兩岸完全統一目標。大陸當局宣稱堅持「和平統一、一國兩制」方針，在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進兩岸和平統一進程。

不僅要培養和平統一的力量在台灣壯大，同時也要打擊台獨分裂勢力。

大陸當局認為兩岸統一是大勢所趨，統一將有助於兩岸共同發展，共享和平發展紅利，共植兩岸共同利益，共創兩岸共同價值，有助於加快兩岸民眾塑造相近認同，相似價值、相連情感、相通路徑，利於加快建構兩岸命運共同體。同時，為加速推進兩岸一體化發展，加強兩岸民眾對共同家園、共同家國的認同，最終實現兩岸完全統一目標。

最後，「抗中保台」牌失靈，中美關係緊張連帶影響兩岸關係。民進黨政府在選舉中打「抗中保台」牌，但在大陸的強烈反制下，台灣社會認識到干涉和分裂行為不可取。同時，為兩岸融合及建構民族文化及命運共同體，應促進兩岸各行業、各領域交流合作，強調「推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合，助力台灣同胞參與民族復興進程。」此強調兩岸經貿投資緊密合作關係，及命運共同體意識建構。

大陸對台政策凸顯「求和平、求穩定、求發展」，此符合台灣社會主流民意。九合一地方選舉民進黨大敗，標誌著民進黨政府一直操弄的「抗中保台」牌失靈，是台灣民眾對民進黨政府治理失敗、失能、失序、失德之強烈不滿。對台政策開展反分裂、反干涉的重大鬥爭，當中美關係處於較佳狀態，台獨勢力發展處於低迷狀態；當中美關係處於波動或者動蕩的時期，台獨勢力發展就顯得十分飆漲。顯然，大陸若要遏制民進黨「倚美謀獨」的空間，應先處理好中美關係，減少外部勢力對兩岸和平統一進程的干擾。

從宋濤新春寄語中，呈現大陸對台政策要牢牢抓住兩岸關係的主動權、主導權，順應兩岸的主流民意；積極塑造兩岸和平發展、交流合作的大環境，不能任由外部干涉勢力和少數台獨分子把兩岸關係推向對抗的災難深淵。從此一角度檢視，大陸對台政策一方面要遏制、粉碎台獨分裂主義勢力；另一方面形成「一中原則」國際體制，切斷台獨分裂勢力與國際勢力的聯盟關係。換言之，大陸當局對台政策強力打擊台獨分裂勢力及制約外部勢力對台灣問題介入，避免「台灣問題國際化」。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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