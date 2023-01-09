王鴻薇險勝。王鴻薇的選戰打得很精彩，可說是主控了全局，黨內同志也非常團結，但勝得卻是很辛苦。

在這個選區，北市第三選區立委補選，國民黨從來沒有輸過，但是藍綠的差距越來越小。從2016年以前的兩位數比率領先，到上一次蔣萬安只贏6%，以及此次變成只贏了5%，顯然該視為一種警訊，而非單純沉浸在勝利的氛圍中。

選舉的背景因素對吳怡農是不利的。新竹棒球場的弊端、台南市的貪污黑金擊，民進黨對九合一選舉檢討報告的敷衍，都影響到民眾對民進黨的看法。唯一對王鴻薇不利的就是她的「落跑」參選。

吳怡農為何沒有如選前多家民調或政治評論家所預言的大敗，如果要找解釋，唯一的理由，就是國民黨的整體社會形象並未因民進黨的施政不良而有增加，作為國民黨頭號戰將的王鴻薇，施力也有其局限。

這場選戰，國民黨應檢討為何派出在藍營中已經被視為是非常優秀的參選人了，但選舉結果卻並非差距懸殊，而是贏得驚險。

國民黨還以為只靠推出最強的人就能贏得2024年大選嗎？還是要仔細思考與回顧一下，過去原本受人民敬重與認同的黨，到底是丟掉、失去了什麼？

沒有核心價值及理念，缺少靈魂與方向，打造不出政黨的品牌價值，只想找個好的銷售員去推廣毫無特色的商品，硬要強迫推銷，是很難得到廣大選民認同的。這是此次補選給國民黨的最大啟示，也是過去早該明白，而國民黨一直忽略與視而不見的問題。

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