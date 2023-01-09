馬政府時期的國發會主委，台大前校長管中閔本月7日卸任，管校長交接典禮致詞時表示，「既有過這最珍貴的職位，我已再無所求。」卸任校長後將不再成為公眾人物，希望生活重歸平淡。話鋒一轉，管校長說出了一段極為嚴肅的發言：

「對於未來，期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園，也期待法規與制度能真正落實大學自治。這樣台大以及其他大學才得以充分發展，真正成為學術自由的樂土。台大是他永遠的關懷，擔任校長時如此，以後依然。」

此話擲地有聲，點出現今台灣極為重要的議題，也讓人回想起管校長一路走來，諸多政治磨難中，他展現出的溫柔、正義與堅定。

PTT政黑板上個月曾有篇文章，那篇文章中「歌頌」賴清德有遠見，表示賴清德院長2018年堅持卡管，很多人不解，不過是個台大校長有這麼重要嗎，何必搞得自己民心盡失。然而到了2022年，「我們才發現賴神的遠見與深思熟慮」、「今天要不是管當校長，哪有什麼一屍五命」、「若當年我們跟賴神都能堅持到底 哪會有今天的慘況」。

依據筆者的網路經驗，這是反串文，實際上就是在罵賴清德。但在戲謔中，卻也談到了管校長兩件對台灣的重要貢獻。一件是以溫柔堅定的態度，堅持「我選上了，我就是依法力爭，就是要當台大校長」，捍衛了台灣大學自治的尊嚴。另一件是在林智堅論文案中，對依法依規審查的台大社科院，給予最大程度的支持，最終讓正義得以彰顯。讓抄襲論文的林智堅，與尸位素餐，與綠營政治人物狼狽為奸的陳明通無所遁形，徹底粉碎兩人轉移抄襲責任至余正煌學長的陰謀。

中華民國史上，有非常多位傑出的大學校長，都為國為民做出很大貢獻。然而管校長的不同，在於他面對的磨難是完全不同的，他因出任馬政府國發會主委而擁有高知名度，但卻因此累積出綠營支持者對他的「高仇恨值」，否則怎麼會合法合規選上校長，卻被民進黨政府屢屢刁難？

那時可謂排山倒海的風暴，廟堂之上有人正經練肖話，就是不給上任，網路上更有大量網軍百般詆毀。管校長有100個理由可以退出，這樣既不髒了自己，也可以保持所謂的格調，但他硬挺下來了，用從不出惡言但有原則的態度，熬到了民進黨2018大敗，葉俊榮部長「勉予同意」管校長上任，隨即葉部長也被蔡總統與賴院長趕下台。正與邪的對立，原則與投機的品德差異，在這過程中表露無遺。

上任以後，故事並沒有完結。由於管校長在國發會主委任內，以及卡管期間的正義表現，許多人（特別是藍營支持者）期待他當一個風風火火的校長，甚至治校要優先考慮政治，要「忠於自己的政治認同」。然而管校長真正作到了行政中立，任上風平浪靜，即使立場偏綠的同僚也無法借題發揮。與當年卡他上任的一干民進黨高層比，管校長真是不知高風亮節多少倍！

然而「行政中立」不等於「遇政治就逃」，更絕對不是「鄉愿」！政治勢力先是介入管校長上任，又介入台大社科院審議林智堅陳明通論文的正常審理程序，是可忍孰不可忍！管校長給予台大社科院極大支持，帶領台大做出無畏強權，只管正義的決定。對台灣大學自治史，無疑又是貢獻。

2018、2022連續兩屆地方選舉民進黨都大敗，都與管校長有關，可以說是歷史的偶然，但其實也是必然。廟堂之上宵小當道，遇到正義之士自有吃鱉之時，可笑的是他們犯了一次錯，卻又在同地方跌倒，可見其不知悔改的程度。

管校長卸任，他「期待政治干擾與壓迫永遠絕跡於大學校園」的期待，未來能否落實，端賴台灣人民集體的智慧。但無論如何，管校長都「溫柔、正義與堅定」，為台灣的歷史寫下重要的一章。這些都不是他主觀期待希望發生的事，但卻都關關難過關關過，就是做到了！在眾多專家學者都因為渴望政府給標案、補助、獎勵而噤聲鄉愿的今日，管校長值得社會的感謝與祝福，因為他讓我們再次看到了知識分子的風骨與肩膀。在此，我們欣喜於管中閔校長風光卸任，感謝他為台灣彰顯的正義價值。（作者為網路媒體工作者）

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