一貫式文青式空洞喊話，卻無法掩飾蔡英文執政無能。什麼都是靠喊組「國家隊」遮羞卸責，接連政策翻車還想瞞混全民？關鍵都指向於蔡政府用人組隊是最需檢討的問題。

山也國家隊，海也國家隊，如今還要花251億到外太空組「太空產業國家隊」。記憶猶新，從蔡政府過去喊出影視OTT、新創產業、無人機、口罩、快篩到本土疫苗等全都要組隊，被民眾質疑巧立名目濫花全民納稅血汗錢。

現在隨著蔡英文即將卸任，全民開始檢視這些年喊話。民進黨最備受爭議的就是弔詭的能源政策，如果是對的政策，怎會讓中油與台電擔負吸收虧損超過4500億？換言之，蔡政府把全台灣一年經濟發展超徵幾千億，全為錯誤能源政策買單。這花錢掩飾政策過錯難道不是敗家？

經濟部還有臉說能源政策沒錯誤，政策吸收是為了有效控制通膨效應？如果沒有豬一樣隊友，能源政策會翻車？根據經濟部所說，台電2022年虧損預估達約2679億元，平均每度電虧損1.1795元，等於每度電的成本，台電吸收了約40%；中油也在汽油、柴油、天然氣、瓦斯等產品上大量吸收成本，年度同樣虧損超過2000億元。中油與台電原本可以創造幾千億事業盈餘，讓民眾享有更多政策利多。

如今民怨是誰造成？不就是民進黨傲慢到自己玩火燒身，加上側翼網軍不斷護航死不認錯的官員，徹底引爆民怨。台電與中油幾千億能源政策補貼根本就是照妖鏡，證明蔡英文「火電國家隊」火力全開，全台已是空汙紫爆火電滿家園。這難道不是最大政策錯誤？

其次，黑金政治問題，民進黨籍台南正副議長賄選案狂燒。再來蔡英文愛將小英男孩林智堅，12億新竹棒球場出包挖出廢棄物爭議延燒，從大聯盟專家的會勘就知道，新竹棒球場根本不是用棒球場該用的土。後續土方來源證明將是壓垮蔡英文國家隊最後一根稻草。畢竟綠營真的要自清，將面對民眾質疑廢棄物回填的問題工程，進行土方全面開挖，到時就會知道蔡英文國家隊的真面目。

綠色執政真的是品質保證？這樣的政策品質與官員人品問題，蔡政府這幾年不斷悖離財政紀律，大量用前瞻等特別預算規避審查，如今債台高築全留給下一任來還，還有臉繼續唱高調喊國家隊大撒幣，這遮羞的費用恐未來都要全民一起來承擔償還。（作者為台北大學公共行政暨政策博士）

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