1月9日一早大批媒體記者齊聚總統府記者會，原因是共軍艦機在我1月8日台北市第三選區（中山、北松山區）立委補選當天大舉擾台，我國防部於9日公布，8日偵獲共機57架次（其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域28架次）、共艦4艘次，在台海周邊活動。此情況，引發台灣島內高度關注。

東部戰區微博1月9日凌晨，新聞發言人施毅陸軍大校表示，「1月8日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，重點演練對陸打擊、對海突擊等內容，旨在檢驗部隊聯合作戰能力，堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。」

根據筆者近年觀察中共東部戰區以大批具有即時性威懾與軍力展示之空中兵力與數量，在台灣周邊空域進行實戰化空中聯合作戰演練，係針對其所稱「台獨」與外國勢力勾連，以及外國軍事力量介入台灣問題等，涉及中共「一中原則」的紅線反應。

近年，共軍火箭軍以遠距巡弋攻船飛彈，分由浙江與內陸對西沙海上目標精確打擊、以及長久以來東部戰區空中兵力反覆模擬聯合火力打擊往來巴士海峽之美軍大型作戰艦隻，使得美軍改走菲律賓島嶼間國際水道。去年8月初美國眾議院議長裴洛西訪台，引發共軍環台軍演，美軍航母不敢接近台灣。許多民眾懷疑，美國為了「抗中」操控台灣，欲藉引發代理人戰爭，消耗大陸軍事力量與經濟發展。

日前我政府宣布兵役由4個月延長至1年，美方正值新一輪對台軍售，其中包含「火山」快速布雷系統。讓民眾認為美方應軍售我具有戰略嚇阻之遠距打擊武器，怎會提供低層次近戰武器，根本是把台灣人納稅錢，當作美方軍火商的提款機？並藉日本、台灣位居第一島鏈，替美國守住中共海空軍兵力順遂進入西太平洋。

其次，筆者先前懷疑解放軍在我選舉前夕是否有「選舉假」的疑慮。在美國海軍勃克級導彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon, DDG-93）於1月5日由南往北航行台灣海峽，執行今年首次「印太戰略」下的航行自由，共軍4至6日空中兵力陸續由台灣西南擴大至台灣海峽中線南、北端越線，以檢證東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校於5日表示，美「鍾雲號」導彈驅逐艦過航台灣海峽並公開炒作，東部戰區組織兵力對美艦過航行動全程跟監警戒，一切動向盡在掌握。

1月7日隨著美艦遠離台灣海峽中線北端，我台灣周邊空域壓力稍微減緩。但仍有1架殲-10機，在台灣海峽中線北端（約浙江溫州外海空域，也距離我釣魚台西北空域接近）越線。對此筆者依前者活動空域、時機，推斷有可能與大陸智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）1月7日在推特發文指出，「一架呼號AE01C8的美國空軍RC-135V電子偵察機上午7點進入東海，約9點出現在黃海，迴轉後向下沿中國山東、江蘇、上海與浙江沿岸飛行。在飛抵浙江溫州市外海後，往東折返美軍於日本沖繩的嘉手納空軍基地」有關。

由於，美軍電子偵察機以電子偵蒐為主，7日抵近威海市以南空域看似盤旋，以及在山東青島以南空域往南飛行姿態。依據近期中共海事局公布1月1日至8日分在渤海海峽黃海北部、以及渤海北部從事軍事任務與軍事演習。從美軍電子偵察機活動空域，推斷在截收共軍在遼寧大連市至以南、旅順港至以南等4點連線執行軍事任務，以及山東青島海軍基地艦船與附近軍事基地者電子參數。

最後，依據以往共軍反應外國訪問團層級抵台、美國眾議院議長裴洛西抵台、新任美國眾議院議長麥卡錫去年曾揚言未來將訪問台灣，8日東部戰區發言人所稱「反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁」、民眾對民進黨的抗中保台無感等推斷，一是向新任美國眾議院議長麥卡錫與美方示警；二是向目前在台灣友我之立陶宛與德國訪問團恐嚇，其中特別是提醒德國春季時，將首次有德國部長級之教育部長貝蒂娜-斯塔克-瓦茨格（Bettina Stark-Watzinger）來台訪問。對此，我國防高層應該針對外國訪問團抵台之層級，盡早研擬兵力部署與海空防禦機制，未來台海兩岸已經沒有「選舉假」的情況。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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