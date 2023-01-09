侯友宜祝賀王鴻薇當選，希望一起加油。（摘自侯友宜臉書）

蔣萬安的選區，中山、北松山的立委補選，是國民黨的警鐘，而王鴻薇所謂的勝選，是在野陣營礦坑裡的金絲雀。不意外的是，金絲雀示警的啼叫，被勝選的表象粉飾了太平。王鴻薇會贏，吳怡農會輸，是王鴻薇登記參選早已人盡皆知的現實。因此，重點從來不在王鴻薇會不會贏，而是吳怡農最後會輸多少。

開票結果證明，在台南黑金、槍擊、爐渣、光電醜聞，以及新竹市棒球場現場挖出的政商勾結，石塊、磚頭、電線等廢棄物，直接傾倒在棒球場填土。台灣一遍烏煙瘴氣，民進黨陷入一面倒逆風的窘境，吳怡農作為候選人都選得亂七八糟，儘管如此，吳怡農依然輕而易舉，將綠營支持者的選票幾乎盡數開出。

王鴻薇算不算藍營所謂的戰將，或許見仁見智，即使王鴻薇剛選上議員，立刻落跑去選立委，但王鴻薇對藍營始終盡心盡力，社會有目共睹。王鴻薇才剛選上議員，就立即落跑，即使把落跑說成是轉進，王鴻薇終究付出監督的貢獻。但國民黨卻一再對純樸的台灣社會加碼，幾乎把落跑變成國民黨的正字標記。

王鴻薇從議員落跑去選立委，林奕華從立委落跑去當台北市副市長，藍營部份支持者力拱侯友宜從新北市落跑去選總統，部份人飢不擇食的力拱盧秀燕從台中市落跑去搭配侯友宜。整個國民黨給社會的形象，就是無可辯解、不負責任到極點的瘋狂落跑。即使希望侯友宜順利出線，顯然也不是這般布局的節奏。

王鴻薇從議員落跑，因為無可辯解，所以王鴻薇只能一再道歉。林奕華作為大安區的區域立委，擁有藍大於綠的優勢選區；只要林奕華一輩子不挪窩，就能一直卡在大安區當立委，在立法院即使沒做什麼事，也能輕鬆連任。但林奕華卻毫不在乎的選擇拋棄大安區，毫不顧忌的讓大安區失去整整一年的立委。

國民黨有不少人希望侯友宜能順利出線，合情合理，畢竟侯友宜屢屢在民調中領先其他競爭者。但無論是徵召還是黨內初選，侯友宜都是落跑，因此侯友宜才會萬般謹慎。誇張的是，落跑一個侯友宜還不夠，竟有人跑去拱盧秀燕，更恐怖的是，盧秀燕竟然心動到在鏡頭前試水溫，發現情勢不妙後才趕緊滅火。

即使王鴻薇落跑，也不能讓林奕華繼續落跑，就算王鴻薇和林奕華都落跑，處理侯友宜落跑的問題，已經變得更為困難。讓侯友宜落跑還不滿足，藍營竟有人希望盧秀燕也跟著落跑，非要上演一齣六都市長的落跑配。必須提醒的是，侯友宜落跑新北市後，無論請假或辭職，侯友宜的選情都極可能急轉直下。（作者為民意調查文教基金會祕書長）

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