許多人注意到，兩岸領導人在新年談話中談及彼此關係時，調子放軟了，特別是蔡英文總統，罕見地表示，大陸疫情升溫，「只要有需要，基於人道關懷的立場，我們願意提供必要的協助，幫助更多人走出疫情，有個健康而平安的新年。」相對於行政院長蘇貞昌，以「防範大陸民眾來台灣搶藥」為理由反對恢復小三通，蔡英文顯得善意許多。不過，蔡英文是真有心對大陸伸出援手，還是一如既往，只是口頭說說而已，還需要觀察。

小三通只做半套

恢復小三通就是蔡英文可以立即表達善意的地方。因防疫考慮，蔡政府自2020年2月10日暫停小三通客運船舶往來，至今已近3年；去年12月22日，蔡政府宣布「分階段恢復小三通」，但是對象只限金馬民眾和陸配，讓期待透過小三通的台商、台幹和台生，大失所望。

1月7日小三通專案復航首日，載客率僅21%，換言之，船上有4/5的空位沒人坐，想回家的台商、台青無法搭船回家，實在是太荒謬、也太殘忍了。蔡政府連自己的同胞都擋在門外，又如何讓人相信對大陸真有善意呢？在距離春節假期還有兩周的此刻，把半套小三通改回全開放，是最直接也最快速向大陸表達善意、同時也是向台灣民眾表示政府調整兩岸政策的訊號。

事實上，台灣人民已經透過這次九合一大選的結果，清楚地表示拒絕蔡政府慣用的「抗中保台」政策，甚至九合一大選後嘉義市長選舉、台北市第三選區立委補選，反中的候選人都遭到挫敗，可說是選民加碼表達心中的意向，難道蔡英文還沒有接收到嗎？

當蔡英文在新年談話後回答媒體提問時稱，習近平的講話「是用一個比較和緩的方式來表達」（指習近平在2022年12月31日發表新年賀詞時，以「海峽兩岸一家親」談及台灣問題，而沒有談及所謂的武統），副總統賴清德日前提出「和平保台」，似有不再強調「抗中保台」的意思，再加上蔡英文表示願協助大陸抗疫，彷彿讓人嗅得一絲暖意。

然而與此同時，傳出前台聯立委羅志明，涉嫌牽線海軍退役少將夏復翔等多名退役軍官在大陸接受招待，檢調大肆搜索，並向法院聲請羈押禁見，但高雄地院裁定交保。國防部表示相關共諜案是「官兵主動檢舉，並與國安單位共同偵辦」。蔡政府執政後，多起所謂「共諜案」，如港商向心夫婦案、台北市議員侯漢廷、新黨王炳忠、林明正案，最終都沒有成立，北檢後改依洗錢罪起訴向心夫婦，一審仍然判決無罪；王炳忠等人案也已無罪確定，證明所謂共諜根本是烏龍。

共諜案都是烏龍

蔡政府執政以來，偵辦共諜案非常積極，但幾無真正成案者，若非體察上意、觀風測向，知道執政高層上有所好，官兵們怎會熱衷檢舉，檢調又怎會樂此不疲，而三不五時爆出共諜案？杯弓蛇影的共諜案層出不窮，如何顯示蔡政府對大陸的善意？

如果蔡英文真的有心協助大陸抗疫，那麼相關單位就應該展開必要的行動。元旦至今已過8天，請問陸委會是否已經透過海基會，聯繫對岸海協會，確實了解大陸相關需求，並盤點台灣的防疫資源，及時對大陸提供協助？如果缺乏後續動作，那就不免令人質疑，蔡英文元旦文告中所提到的協助，只是嘴上說說而已。

蔡政府已於去年10月13日取消國際機場港埠入境隔離檢疫措施，但未對陸客解封，非常不公平。蔡英文應責成相關單位依大陸疫情發展，就何時、如何對大陸開放邊境提出明確的計畫和時間表，讓觀光旅遊業和往返兩岸的民眾有所依循。大疫之後，許多人期待2023年是開放元年。期盼蔡政府把握兩岸打開僵局、春暖花開的契機有所作為，既是回應民意，也有機會為自己打造促進和平的歷史定位。