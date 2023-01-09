剛公布的勞保基金運用局最新績效統計顯示，截至去年11月底整體勞動基金規模為5兆5422億元(主要是新制勞退基金3兆5697億元，舊制勞退基金9867.5億元)，虧損2382.4億元，收益率-4.54%。今年景氣不佳，本來到9月時幾乎把前3年的收益敗光。幸好最近兩個月市場回穩，收益大幅增加，才讓年度虧損大幅縮小。

勞動基金主要由勞工保險基金、舊制勞工退休基金、新制勞工退休基金、勞工職業災害保險基金、就業保險基金、就業安定基金與積欠工資墊償基金所組成。各基金分戶立帳，獨立存儲及運用。

勞工每個月領到的薪水中，扣除的勞保、勞退自行提撥，加上雇主負擔的6%提撥額，都是存在勞動基金內，作為勞工基本生活保障，包括有生育、傷病、失能、老年及死亡五類給付，且無論是新制或舊制勞工退休基金都享有銀行兩年期定存利率的基金收益保證。但若基金投資報酬率高，更能充裕個人的退休金，因此，勞動基金的存續與績效攸關千萬勞工的權益與退休生活。

根據《勞工保險條例施行細則》第26條規定，勞工保險的財務狀況至少每3年應精算一次。勞動部去年年初公布的勞保精算報告，破產年限較上次精算報告顯示的115年延後至117年，潛藏負債則為11.05兆元。

勞保基金自106年11月首度入不敷出以來，精算報告的財務狀況每況愈下，勞保精算報告潛藏負債應該增加，為何預估破產時間反而會延後2年呢？主要就是之前政府三度撥補，累計共撥補720億元，及前3年(108～110年)投資績效佳，平均投資收益率達6.55%。因此，勞保精算報告將投資報酬率目標預估由3.5%提高到4%，這是勞保年金破產時間得以延後的主因。

然而依照精算報告，117年基金即會呈現負值，在收益4%的情況下，139年的基金淨值預估為-20兆元，這意味著如今35歲的勞工，在30年後要請領退休金時，不僅領不到退休金，連政府都可能承擔不了最終給付責任，政府如不盡速正視勞保年金困境，勢必加重年輕勞工的被剝奪感與世代衝突。

影響年金財務有諸多因素，如折現率、通貨膨脹、薪資成長與勞動參與情形的變化等息息相關，甚至不同精算公式的選用，都會影響計算出的金額大小，尤其與基金投資報酬息息相關。同樣的費率，報酬率高，則「潛藏債務」少；反之，「潛藏債務」較多。因此，不論是退撫基金或勞保年金的預算、決算評估報告，或基金精算報告都明確指出基金投資報酬過低，應予檢討改進。

甚者，台灣目前人口老化及少子化現象，勞保基金的支出不斷擴增，收入則不斷萎縮，政府非常清楚勞保年金制度崩壞的危機，但不願觸動勞工抗議的風險，以至於《勞工保險條例》修正草案送入立法院後從未排審，僅以「政府承擔最終給付責任」入法作為搪塞，至於未來政府能否負擔，全無規畫。

為避免勞保年金破產，今年政府預算的撥補金額一口氣增加至450億元。但這仍是杯水車薪，不進行改革，破產悲劇終會來到。勞保財務問題在於費率與給付間差距過大，尤其提高投保薪資上限、調降所得替代率兩項是最難取得共識的癥結。

要解決勞保年金財務危機，政府應拿出魄力，進行改革調整，另一方面就是要提升基金報酬率，大膽借鏡國外主權基金與我國私校退撫儲金的成功模式，委由專業機構操盤，並納入退休金自選機制，而不願意在自選上從事投資操作的人，仍然可以依據現行法規，委由基金代為操作，獲得最低保障，如此不僅能提高勞退自提的誘因與退休基金投資績效，又可發達商業基金管理投資公司，讓台灣金融產業更上層樓。這些藥方同時並進才有可能緩解勞動基金的財務危機。

（作者林建甫為中信金控首席經濟學家、周信佑為空中大學商學系兼任講師）