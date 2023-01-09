藝人小甜甜與「藝起發光」教會之間的糾紛有愈演愈烈之勢。事情最大的爭議點在於，教會有意調解小甜甜與她的先生（宋先生）的家庭問題，採取了被認為想要息事寧人的手段，甚至小甜甜指出，教會小組長白家綺夫婦說只是打一次，不要報警之類的話，令不少人覺得教會偽善且沒有保護受暴方，於是出言力挺小甜甜。

而教會牧師宋逸民在沉默多日後，和妻子陳維齡、教會工作人員（稱為核心同工）一起出來開了個「只念聲明稿、不接受記者提問」的半套記者會，且未給予自認身心受創的小甜甜關心和安慰，有失溫柔與溫暖。外界對記者會的評價普遍不佳。

果然記者會開完，社會輿論一面倒批判教會，甚至拿宋、陳和白家綺過往的演出、長相大作文章，極盡嘲諷。部分報導固失之刻薄，但教會公關操作失敗也難辭其咎。牧師在教會裡備受尊崇，出了教會則未必，與社會溝通時的心態調整是一個功課。

平心而論，教會對婚姻的觀點確實和目前社會價值不同，簡言之，教會更多是站在「勸和不勸離」的立場處理婚姻問題，但前提一定是要保護當事人的人身安全，如果明知某樁婚姻已危及一方的心理、甚至生命安全，還硬要受害人原諒、容忍，勉強維繫下去，應該不符合上帝的心意，因為上帝愛祂的兒女，怎會忍心要其中的任何一個人不斷受苦？

但教會牧者面對會友婚姻出現問題時，確實不會一開始就建議訴諸法律，而是懷抱無比的耐心進行輔導。其實，輔導需要在雙方當事人間穿梭，要用更多愛心和同理心、花費更長時間及心力，甚至有時吃力不討好，如果當事人直接去報警、提告，反而更便捷省事。

但牧師選擇力挽狂瀾，就是因為知道沒有人的婚姻是完美的，尚未絕望的婚姻都值得再努力一下，兩下，三下，而牧師願意透過更多傾聽、陪伴、關顧、安慰、分析與提醒，幫助當事人釐清自己婚姻的問題，在情緒平靜後，以平衡的理性和感性做出決定。這樣是不是比第一時間就鼓勵離婚更符合當事人的利益呢？

小甜甜在這個事件中並非弱者，因為比起她的先生、甚至教會，她掌握了更多話語權，然而，如此一來反而讓小甜甜的發言逐漸失去分寸，她在媒體上稱先生會在浴缸裡上大號，害她私處發炎云云。宋先生被迫澄清並無此事。

經過這樣口無遮攔的爆料，兩人的關係要如何繼續下去？婚姻如人飲水，冷暖自知，外面的啦啦隊聲勢再浩大，總不能代替幸福的婚姻；就算全世界都站在自己這邊，但失去曾誓言攜手一生的伴侶，又怎能視為是一個勝利呢？夜深人靜時，當事人都該好好想想，自己要的究竟是什麼。

教會竭力協助當事人總要努力維繫婚姻的做法，可能被一些人認為是保守乃至於迂腐，然而，不可諱言的是，穩定的家庭乃至於婚姻關係是社會安定的基礎，也是基督教信仰的可貴價值。但傳道人的工作不是粉飾太平，而是黏合分崩離析。願上帝賜下處理事情的智慧，也安慰在這個事件中每一個受傷的人。

（作者為資深媒體人）