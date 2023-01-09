民進黨立委高嘉瑜一句稅收超徵是「行政失靈」，引爆黨內討伐聲浪，鋪天蓋地要求開除黨籍。面對同志聲聲喊鍘，高嘉瑜二度道歉，放軟身段強調以後多唱歌少說話。顯見民進黨已成了「民粹黨」，容不下任何異聲。但開鍘高嘉瑜就救得了民進黨嗎？

民進黨選舉三連敗不檢討敗因，還在形塑政府施政佳、國家有錢假象，只想美化「還稅於民」，透過普發6千元收買人心。高嘉瑜說出行政失靈真相不但成了黨內眾矢之的，甚至被點名是吳怡農敗選戰犯。

蔡政府執政6年多稅收超徵1.1兆元，除了2020年因新冠疫情影響稅收短徵，其餘年度稅收都超過預算數，2022年稅收更超收逾4500億元，代表蔡政府這幾年的財政預估確實出了問題，收到了比預期超出太多的稅，而不是因為國人都發了財，繳了更多的稅。至於處理稅收超徵則有繳庫、還債與還稅於民三種方式。

從2020年新冠疫情爆發迄今，社會經濟產業結構巨變，稅收超徵主要來源包括航運三雄與半導體產業。多數國人這幾年日子過得苦哈哈，尤其蔡政府防疫政策失當，多少店家及中小企業歇業，發現金還稅於民是執政不力向人民的致歉，絕不是施政佳恩澤廣被。

高嘉瑜是立法院財政委員會委員，深知正常的財政收支是政府有盈餘才發現金給人民，蔡政府用超徵稅金發錢給人民，當然是行政失靈，沒想到真心話戳中執政黨要害，綠營民代、名嘴及側翼傾巢抨擊她，要求黨開除，連不堪字眼「貝戈戈」都出爐。如果向來說真話的高嘉瑜以後只敢唱歌，可考慮改行當歌星，但民進黨也該改名為「民主退步黨」了。