當有人呼籲團結，顧大局的時候，通常就是要求隊友閉嘴，要擁護領導層，要相信高層的智慧，要停止思考。如果組織高幹都很英明，隊友們大可閉嘴，但若昏聵無能，誰要跟你團結？

台灣民主亂象很多，執政腐敗算是最常見的民主弊端，而每個國家都有其特殊的亂象，但由於與其社會特質深度連結，不提出異議的話一般人還察覺不到詭異之處。在當下的台灣，若要我選出一個特殊的亂象，我會選「侯友宜現象」。

一場選舉結束，緊接著又是一場，攸關變天與否的2024大選，因台海局勢的動盪而受到世界關注。現在，綠營已然確定了總統人選，就是賴清德，但藍營仍是懸念，是郭台銘？是侯友宜？是趙少康？是管中閔？尚屬未知。

未知是好是壞？從選舉技術面來看，太晚決定人選不是好事，但從選民利益來看，過早定於一尊是壞事，尤其是在選民完全不了解候選人於各重大議題上的態度時。

眾皆曰，侯友宜勝率最高，不用初選了，徵召他出來就對了，但難道你沒發現，在所有重大議題上，侯友宜目前交的是白卷？抑或是，你覺得這並不重要，只要能贏就好？

若交白卷就可選總統，那麼「侯友宜現象」其實最變態，為此，台灣民主又多了一樁莫名其妙的弊端。

最糟的時評人，就是集中討論勝率，不顧其他的那種。而許多討論政局的時評人，幾乎都像是個「賭盤分析人」，或只談技術面不談基本面的股票分析師，或只談美好願景不談風險的基金推銷人，拿人民的利益開玩笑，甚至套利。

只要勝率最高，選民就該默認？閉著眼睛投票？

當然也有少數時評人有起碼的責任感，質疑侯友宜的勝率基礎並不牢靠，就怕其一旦正式上陣，大家才發現他沒穿褲子。

「侯友宜現象」是什麼？即支持一個對各種重大政治議題閉口不談，或含糊以對的政治領袖。

選民完全不知道在總統層次上，侯友宜是不是草包，這樣也可以選總統？是不是很變態？郭台銘與趙少康至少在重大議題上都表態過了，就侯諱莫如深，為什麼獨獨侯友宜不需要表態，躺等黨中央徵召就好？

一天到晚只複誦「好好作歹幾」就可以選總統，而且還備受期待，放眼全世界，只怕是找不到類似案例。

退一萬步說，就算撇開重大議題的表態空缺不談，侯友宜在地方上的具體政績是什麼，一般選民盤點的出來嗎？如果連一項都列不出來，那是如何確知侯有「好好作歹幾」的？重點不在於侯友宜有沒有具體政績，而在於選民知不知道，不知道就蒙眼支持是什麼意思？

說穿了，台灣選民偏好那種看起來老實誠懇，人畜無害的政治領袖，像極了選女婿，選媳婦。你仔細想想，蔣經國之後的民選總統，除了陳水扁，其他人是不是都有這種特質？是的，「老實臉」在台灣就是吃香，這種社會性偏好，就是侯友宜「溫吞口拙吃四方」的沃土。

問題在於，「老實臉」只是基礎，想選總統還得靠論述先求黨內勝出，而至少在政黨的總統提名前，支持選民基本了解馬英九與蔡英文的重大政策立場，至少關鍵之處是有作答的，但侯友宜交的是白卷。

誠然，在諸多重大議題上，侯友宜至少對核能議題展現了「較為明確」的態度，但其立場是地方官層次的，只需考慮新北選區內的核廢料處理問題，而非總統層次，必須照顧全局與台灣長期發展。

而且，侯友宜到底是不是主張「非核」，恐怕也沒多少人說得準，因此嚴格說來，即便核能議題，「侯市長」其實也沒有作答，更別說「侯總統」了。

我們雖然厭惡蔡英文的「空心」，政客的「空談」，但不代表侯友宜四大皆空式的「什麼都不表態」，就是對的，相反地，這是迴避外界檢驗的惡劣作風。口拙不是藉口，郭台銘也口拙，但人家在黨內競爭時仍努力闡述其立場與想法。

雖然，元旦時，侯友宜公開強調「我們絕對不是強國的棋子」，看似是作為競選總統的起手式，但這遠不是「作答」，反而是丟出一個題目，「試水溫」的意味明顯。那麼試問，有總統參選人是向選民丟題目，而不是給解答求勝的嗎？

拋出議題供社會討論，那是當選後的事，而選前，選民是根據參選人的作答決定投票支持與否，我們的民主退化到連這麼簡單的原則都不理了嗎？

試水溫代表仍無定見，距離政黨決定提名人的時間已經沒幾個月了，仍在重大議題上試水溫代表侯友宜根本沒準備好選總統，若是如此，憑什麼躺等徵召？

如上述，按台灣社會的特質，參選人的口拙並不一定減分，如郭台銘，如果當時沒有韓國瑜的特別存在，其論述的強度其實頗高，選民會認為即便郭口拙，其團隊卻很有戰力，這由去年民進黨千方百計「卡郭」，即可說明其勝率不低。

郭台銘的論述不見得投深藍所好，嚴格說來，許多部分甚至是反深藍立場，但選民相信郭有世界觀，且最起碼，人家有論述與定見，不怕檢驗。相較之下，侯友宜的形象非常Local，又全無論述，在老實的外表下藏著投機性格，說到底，就是大概率經不起檢驗，口拙成了最佳掩飾，誠懇則是唯一演技。

無意拱誰出來選，因爲個人特別挑嘴，真要挑，我會選擇政治資源遠遠不足，但正當性，形象與立場最優的高金素梅。說到這兒，讀者應該也能察覺，連無黨籍的高金素梅，立場都遠比侯友宜鮮明，你約略還能想像「高金總統」將帶台灣往什麼方向去，但很難想像「侯總統」掌舵後台灣將何去何從。

不做強國棋子？那侯友宜若選總統，去不去美國拜碼頭？選個總統還要先給美國人「驗明正身」，明擺著就是個兒皇帝候補，你如何落實「不做棋子」的諾言？要去也不是不行，選贏再去，目的只有一個，就是去討回自主性。

那些成天對民調高談闊論，言必稱「中間選民」的時評人，我就想問，帶風向洗腦選民閉著眼睛投票就好，是不是很低級啊？利用藍民的仇綠心理，硬塞選民不想吞的人選，強灌選民完全不了解的人選，有異議者就打成破壞團結，不顧大局，深藍語境，還成天標榜民主。你們都不害臊的？

就是有這些假中立的輿論，才會讓侯友宜連選總統都搞「歲月靜好」，成天將「團結」掛嘴邊模糊立場，尖銳議題能不表態就不表態，務求黃袍加身「躺平勝」。

扭扭捏捏，當斷不斷，根本沒準備好卻倉促硬上，這個例子在藍營已經發生過一次，結果就是大敗。殷鑑不遠，難道藍營還要來一次？

真不想選的，請自己公開說「不選」，別透過一堆代理人為你洗白；真想選的，請大方宣布參選，並將重大議題論述準備妥當，接受人民檢驗，別再惺惺作態。

要初選或徵召，都可以，但參選人不要交白卷還求滿分，請認真作答，停止投機。（作者為自由撰稿者）

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