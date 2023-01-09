九合一選舉民進黨大敗，黨內外掀起檢討聲浪，首當其衝，除了辭去黨主席的蔡英文，便是行政院長蘇貞昌。根據台灣民意基金會調查，5成3認為內閣應總辭；美麗島電子報民調顯示不滿意蘇施政者高達6成，僅3%的人認為蘇貞昌比較負責任在反省檢討，是所有選項最低者。

但「這個男人實在太狠了」，面對社會各界批評，要求下台的聲浪一波波，長期喊著抗中保台、聲稱要嚴防中共認知作戰的蘇貞昌，卻成為第一個使用抖音流行文案來做大內宣影片的行政院長，洋洋灑灑將防範非洲豬瘟、推動同婚、成立口罩國家隊、班班有冷氣、屏鵝公路列作得意政績。嘴巴喊著抗中保台，但當失去民心時，卻用大陸文案的短影音來充作自己內閣保衛戰的最後一根稻草，實在諷刺，但或許這也符合蔡政府一以貫之的做法。

蘇貞昌過去喊著「有政府會做事」，但作為中華民國史上任職最久的閣揆，在其治理之下，民眾看到的台灣，卻不是民進黨描繪欣欣向榮的景象，看似亮眼的經濟數字背後，卻是14年來最高的消費者物價指數、10年來最大的貧富差距，以及6成8上班族領不到平均薪資的歷史高峰。

蘇貞昌面對批評時，無論你是藍是白是綠，無論你是立委、學者還是民眾，通通先罵再說。以前蔡英文只是架起鐵絲網拒馬不讓人罵，現在蘇貞昌則是把所有批評政府的人都罵一頓，有理沒理？行政立法憲政運作？先吵再說。

最謙卑變成最囂張，鄭文燦洋洋灑灑的敗選萬字檢討報告，沒檢討蔡英文、沒檢討蘇貞昌，唯一檢討的林智堅，林本人至今卻還未對論文抄襲與新竹棒球場弊案有一句道歉。蘇貞昌式的檢討，讓即將接任黨主席的賴清德持續挨罵，罵的最兇的不是別人，都是民進黨自家痛心疾首的支持者。

吳怡農立委補選失利，其實就是對民進黨的警訊，無論是從延長賽還是前哨戰的角度來看，都是如此。民進黨台北市議員王世堅才是最狠的那個男人，一語道破，吳怡農會輸，「蘇貞昌賴著不下台」就是最大主因。

王世堅只用了8個字，就贏過鄭文燦的萬言書。但王世堅說，「蘇貞昌下台，民進黨2024就能贏」，會是真的嗎？

名嘴吳子嘉的爆料似乎打了王世堅一巴掌，吳聲稱因為林佳龍、林右昌、潘孟安和鄭文燦不願當蘇貞昌的下屬，所以蘇走定了。可見蘇貞昌的走與不走，仍然是民進黨自家的派系考量，而不是民意使然。

蘇貞昌的傲慢，只是民進黨的一罪，並不是全部。試問，論文抄襲、台南88槍與正副議長選舉涉黑、新竹棒球場弊案，哪一件是蘇貞昌幹的？

蘇貞昌走了，只是民進黨改革的開始；蘇貞昌走了，不代表功德圓滿。只要派系分贓邏輯繼續說話，只要黑金共生邏輯繼續運作，只要網軍側翼繼續占據公民社會，那2020民進黨怎麼贏，2024民進黨就會怎麼輸！

（作者為中華青年公共參與協會理事長）