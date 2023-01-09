藍綠兩黨最可能的2024總統候選人已開始暗地過招了，近日侯友宜和賴清德在對美政策上的表態令人關注。侯友宜日前表示，「我們絕對不是強國的棋子」，被綠營人士認為是「疑美論」，而8日賴清德則直指，不能讓有心人散播「懷疑美國」的言論。兩人似乎擦出火花的發言可視為未來總統競選政見中的對美路線，後續值得觀察。

副總統賴清德8日在台中「向黨員報告」的黨主席政見發表會中，提到未來要面對中共軍事威脅，所以「要持續提高保衛台灣的力量，不能讓有心人散播懷疑美國的言論，甚至讓之成為社會主流共識」，他還補充表示「這對台灣非常不利」。

稍早，聲勢正隆、亦可能被國民黨提名參選總統的新北市長侯友宜先拋出「我們絕對不是強國的棋子」一席話，引發諸多解讀，被認為這是他參選總統的起手式，有綠營人士則指侯是在「強國論」中包裝「疑美論」。不過之後侯友宜並未對此論點多加延伸，只強調「台灣有責任在台海穩定、東亞的局勢，能夠做好最和平的方式來面對詭譎的國際情勢」。

由兩人發言觀之，可發現其所屬政治立場的差異性。賴清德代表民進黨競選總統時應該會接續蔡英文「抗中保台」的外交兩岸基調，甚至可能藉炒作兩岸仇恨來激化選戰動員能量，牟取選票極大化。反之，侯友宜應該與國民黨的兩岸立場相差不遠，力求在強化國防備戰之際，積極恢復兩岸溝通大門，藉由政治對話取代軍事對抗。

面對咄咄逼人的中共及其軍事威脅，美國是否會介入台海衝突向來是國人關注的焦點。民進黨擅於宣傳戰，因此往往會以似是而非的論調扭曲對手言論。所謂的「國民黨疑美論」就是綠營惡意扭曲的政治操作，更是其內心深處希望美國協防台灣的掩飾詞。

事實上，國民黨從不懷疑美國維護台海和平及印太區域安全的決心，也支持台美雙方強化全方位合作。然而，國民黨認知到，美國並未給台灣必然派兵的承諾，故解決台海問題還是需要兩岸在政治共識基礎上，透過溝通對話以化解歧見。這就是朱立倫反覆強調的2D（對話與防衛）。

反觀民進黨，在無力打破兩岸僵局的情況下，只能把國家安全一面倒地依賴美國，所以出現了「向中共捍衛主權、對美國自我矮化」的雙標現象。賴清德過去很少發表關於外交及兩岸事務的談話，因此未來可能只會拿著蔡英文的「四個堅持」狗尾續貂，但此作法卻可能自曝其短，反而讓自己「務實的台獨工作者」定位被打臉。

此時正是美國尋求與中共建立護欄的關鍵時刻，豈容台獨在旁興風作浪。賴清德欲藉蔡英文的兩岸論述掩護闖關，恐將面臨重重考驗。

蔡政府高調宣傳美國軍艦穿越台灣海峽，卻不敢向國人說出真相！根據彭博新聞報導，共軍雖加大對台壓力，但美國在2022年大幅減少海軍艦艇通過台海到9次，是4年來最低的次數。雖說次數不能代表美國不重視台海安全，卻凸顯拜登政府有意緩和美中軍事對抗的重大外交意義。

選戰三連敗的民進黨，面對2024大選極可能再度炒作「抗中保台」的民粹激情，以帶動選戰能量，因為現有的政績已難說服多數選民。賴清德以「舊瓶裝新酒」的魚目混珠方式，試圖軟化綠營仇中的政治色彩，現在放出「疑美論」的質疑應該是他叫陣侯友宜的起手式，未來藍綠陣營除了在和中、仇中上別苗頭之外，親美的程度可能是另一個角力的議題。

（作者為國家政策研究基金會國安組副研究員）