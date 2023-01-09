2022年，全美已有伊利諾伊州、新澤西州、加州等7個州要求K-12（幼兒園最後一年至12年級）教學中必須涵蓋亞裔文化的相關內容。在此之前，美國中小學歷史和社會學課程指導大綱標準中，已列出有關中國歷史文化的知識點，但其準確性和全面程度不盡人意，導致學生對中國的認知可能出現偏差。

教科書作為孩童瞭解世界的窗口，將奠定一個人的思想和文化基礎，以「先入為主」的方式影響其一生。美國教育學博士、加州州立大學華裔終身教授劉敬輝(Jack Liu)近日接受中新社「東西問」專訪，解讀美國孩童獲得中國歷史文化啟蒙的主要渠道，探究美國教科書背後的中國觀。

中新社記者：一般來說，美國K-12學段的孩子對中國的瞭解有多少？在他們的印象中，有哪些詞彙可以代表中國？

劉敬輝：由於中國歷史文化教育在美國並非主流，美國孩子對中國的瞭解並不多，瞭解程度存在地域差異。以加州為例，當地孩童在多元文化中成長，身邊不乏華人或華裔同學的身影，因此見怪不怪。然而，他們的認知中，這些同學僅是膚色、樣貌與自身不同，其他並無太大差別。

實際上，美國人是從少數族裔的角度出發看待華人的——美國有三大少數族裔群體，非裔(Africa Americans)，墨西哥裔(Chicano或 Chicana)或拉丁裔(Latino Americans)，亞裔(Asian Americans)。這裡的亞裔與我們印象中的亞洲人概念不同。在我們看來，亞裔主要由東亞群體組成，但美國把所有的亞洲人，包括菲律賓人、印度人也涵蓋在這一大概念中。

至於哪些詞彙與中國有關，「熊貓」毋庸置疑是其中一個。至於孔子等歷史名人，由於僅出現在課堂中，並非孩子們的興趣愛好，因此不會過多關注。

中新社記者：美國學校提供的漢語教學或中國的歷史教育能否被視為瞭解認識中國的主要渠道？他們從教科書中看到的中國是什麼樣的？

劉敬輝：對於美國青少年來說，除非其父母曾去中國旅遊，或他們有非常要好的中國朋友，教科書應是他們學習中國歷史文化的主要渠道。然而，學生在教科書裡學到的僅是一部分中國文化，對當下中國的發展瞭解甚少。

2014年10月17日，經過美國寶爾博物館董事長施劉秀枝女士歷時11年的不懈努力，120餘件珍貴的三星堆文物和金沙文物漂洋過海來到美國加州，拉開「中國失落的古文明：神秘的三星堆」展覽帷幕。（中新社）

美國學生在小學最後一年(六年級)開始接觸中國早期古代文明。在美國教科書中，中華文明被列為世界八大文明之一，除我們所知的四大古文明(古中國、古印度、古埃及和古巴比倫)，美國增列出瑪雅文明、羅馬文明、希臘文明和猶太文明。因此，美國學校並未將中國歷史單拎出來細緻講解，孩子們也是將華夏文明作為古文明之一來學習記憶的。

中新社記者：美國課堂在介紹中華文明起源時，有哪些特點？其中對東西方歷史的對照研究比重大嗎？

劉敬輝：美國教科書以時間為線索、按主題將同時期的幾大文明對比講解。

例如美國教科書基於「軸心時代」學說，將孔子和儒家學說為代表的中國文明與希臘文明作比較。「軸心時代」學說認為，公元前500年左右，全世界最發達的幾種文明同時存在。

美國教科書中，古希臘哲學家蘇格拉底開創了整個歐洲、甚至西方文明，奠定了各類學科發展的基礎；在遙遠的東方，孔子則是同時期成就卓著的思想家、哲學家，他開創儒家學派，創辦私學。

書中還特別提到，與蘇格拉底並稱「希臘三賢」之一的亞里士多德進一步創建了Academy(學院)，作為人們交流所學的場所，西方自此形成了辯論的藝術。而同時期中國的「稷下學宮」能與之媲美。稷下學宮現位於山東淄博，是齊宣王為各學派學者設置的辯論場所，許多已有聲名、著書立說的學者在那裡碰撞出了思想的火花。

航拍稷下學宮遺址。稷下學宮始建於公元前374年，是世界上第一所由官方舉辦、私家主持的特殊形式的高等學府，促成了天下學術「百家爭鳴」局面的形成。（中新社）

這些內容鮮少出現於中國的歷史課本中，反而出現在外國的教科書中，這是因為按照西方的標準，辯論是文明進步的重要一環。

再如美國教材中講到羅馬時會介紹中國漢朝，將羅馬鼎盛時期稱作「黃金時代」，認為中國的「黃金時代」是漢朝，因為漢建立了一套不同於秦的統治思想，令儒家思想成為正統，也因為佛教於漢明帝時期最早傳入。教材中則側重講絲綢之路和佛教傳入中國的相關知識。

中新社記者：在你看來，美國課本上的知識能否讓青少年對中國的瞭解足夠準確、全面？若不能，不足之處有哪些？

劉敬輝：實際是不全面的，由於美國教材將世界上所有的文明都以對比的模式教授，因此各個文明都是以斷點的形式呈現。就中國歷史來說，美國僅介紹了幾個朝代，因此學生在學習時會遇到許多困惑。

與此同時，美國中小學歷史教科書及歷史教學模式往往過多以美國的政治和國家利益為中心，從西方歷史文化角度出發解讀中國。

美國教科書中有關孔子講學的內容。受訪者供圖

如美國小學課本在突出孔子的為官經歷時，將其魯國「司寇」的官職直接譯成「司法部長」。在介紹儒家思想時，美國中小學課本也僅集中於孔子個人的思想成就，將儒家思想看作孔子主義(Confucianism)，只取前期的儒家思想，也就是春秋時期的儒家思想做片段化的截取講解。

到了大學階段，美國教材則將儒家思想作為宗教來講，就是儒教，英文同樣寫作Confucianism。這種解讀實際是將西方宗教的框架體系套用於中國所得的結論。

美國世界史教科書封面。受訪者供圖

在西方，包括馬克斯·韋伯等社會學家都認為，宗教改變了歐洲，宗教帶來了資本主義，因此他們也沿用宗教這一概念來講述中國歷史，這是不準確的。

中新社記者：如果說中國古代史離美國青少年距離較遠，那他們是否瞭解在美華人的情況？除課本外，有無其他知識普及的途徑？效果如何？

劉敬輝：目前美國中小學課本中關於華人移民史的內容基本缺失，部分大學會開設有關亞裔的課程，其中包含華人移民史。另外，由於教科書由各州制定，因此情況存在地域差異——在華裔人口較多的美國西部，會有更多高校設置相關課程。

實際上，一些與華人移民相關的歷史文化早已浸潤於美國人的日常生活中，但如果書中不講，美國人不會意識到。

如「Long time no see」(好久不見)這個英文短語實際是華人創造的。19世紀中期，一些在美修建鐵路的華工略懂英語，他們將中英糅雜在一起，創造出了「Long time no see」的說法。雖然語法有錯誤，但這一短語自此進入英文語言體系，並成為主流。還有「tea」源自廣東話裡的「茶」；「silk」就是中文的「絲」，讀音很相近。

除課本外，華裔名人也是美國青少年瞭解中國的窗口。且隨著近年來亞裔平權運動在美興起，更多美國人對華人有了進一步的認識。

前不久第三代華裔移民黃柳霜登上美國貨幣就是在此大背景下發生的。黃柳霜是首位在好萊塢星光大道留星的華裔演員，實際上她也是首位批評好萊塢種族歧視、同工不同酬的女性。

美籍華裔女演員黃柳霜。George Rinhart 攝（中新網）

中新社記者：目前，全美7個州的K-12教材中有關中國或華人的內容大致有多少？如何讓美國新生代更加全面、準確地瞭解和認識中國？

劉敬輝：雖沒有具體統計數字顯示相關內容占比，但該比例是逐漸增多的。其中一個表現是，教科書中開始出現描繪華人的插畫，以前這些插畫主角都是白人。而這一現象不局限於歷史課本，數學書中也能看到華人父母摟著孩子學數學的插畫。

讓美國新生代更加全面準確瞭解和認識中國的最佳途徑是赴華留學。我曾於2008年帶領美國學生去山東青島遊學，讓他們跳脫出教科書裡有關古代中國歷史的隻言片語，親自感受中國的歷史文化和當下發展。

浙江省湖州市德清縣新市古鎮，皮影戲藝人指導留學生練習皮影戲。（中新社）

實際上，這一教學方法的效用已在東南亞得到充分印證。菲律賓華人企業家陳永栽在培養子女接觸中華文化時分三步走，第一是學華文，第二是到中國各個省份參觀探訪，第三是將他們送進北大接受教育。在這一點上，美國基礎教育可以借鑒。

中新社記者：自小形成的對華印象會對青少年的成長過程造成哪些影響？這些初始觀感在塑造下一代涉華認知時發揮怎樣的作用？

劉敬輝：美國青少年自大學一二年級接觸通識教育，再加上閱讀各種新聞媒體的報道，或赴華遊學後，才會形成較為完整的對華印象。但他們的中國觀卻是在接受基礎教育的過程中啟蒙的。

中國觀通常存在學生或普通民眾的潛意識中，當外界產生事件(events)時，會激發對「事實」的認知並形成觀點。這種認知和觀點來源於他們曾經接觸的有關中國的知識和長久的主流社會文化氛圍的感知。

我主導的一個中外研究團隊研究發現，釐清美國中小學教材中的中國關鍵詞，有利於瞭解美國青少年所學習的中國歷史、文化和相關中國觀的形成過程，從而掌握美國高校學生的已經逐漸形成的中國知識框架。

希望未來編寫一本工具書，以興趣為起始點，解密中國觀背後的關鍵詞，令美國青少年讀者通過對這些關鍵詞的理解，塑造比較全面準確的中國觀。簡單來說，就是用關鍵詞引出中國故事，講好中國故事。

受訪者簡介：劉敬輝(Jack Liu)，美國教育學博士，美國加州州立大學華裔終身教授，研究領域為漢學、中國文明、德魯克跨文化管理哲學。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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