台北市立委補選結果揭曉，國民黨王鴻薇擊敗擊敗吳怡農，民進黨從去年縣市長大選，嘉義市長補選，到本次立委補選，連敗三陣，預估三月份南投立委補選，也是藍營勝選機率較高，民進黨可說是連選連敗。

但民進黨並沒有從選舉結果中自我反省，確確實實的面對敗選原因，民進黨的慘敗，就是這三年執政不力的原因，才會種下今日連續敗選的惡果，身為行政院長的蘇貞昌本該就要為施政不力而下台負責，內閣官員更需要大刀闊斧的改革與換人，但我們看到的就是民進黨上下噤若寒蟬，連討論換閣揆的聲音都不見了，人民已對蘇貞昌執政失去信心與希望，所以一次次用選票敲打民進黨表達不滿，但不長進的民進黨還是持續裝傻與和稀泥，就是不正面討論換閣揆的議題。

吳怡農再次的敗選還是未能敲醒民進黨，民進黨立委吳思瑤還有許多綠營朋友自我安慰說，本次吳怡農選得很好，中山區首次由民進黨翻轉，甚至表示：「王鴻薇贏，卻沒有贏；吳怡農輸，卻不是輸」，但在筆者眼中，吳怡農這席本該是綠營勝券在握，選成這樣還慘輸六千票，執政團隊都該深切反省。

回顧2020年本區立委選戰，就上演了「雙帥對決」，當時吳怡農雖敗下陣來，卻也豪取了九萬九千票，這也讓蔣萬安嚇出一身冷汗，而吳怡農後續又擔任台北市黨部主任，持續在本區耕耘，而本次蔣萬安辭職立委選市長，吳怡農就立刻投入到本次的補選當中，反觀王鴻薇卻是在最後一刻才接受國民黨的徵招，最開始投入選舉時還被許多人質疑是落跑議員，故吳怡農可說是從九萬九千票的民意支持度，下探至五萬四千票，整體的支持度，可說是雪崩式的下跌。

今日民進黨民意支持度持續下探，如同失速的列車開往絕望的深淵當中，大家都知道最終會撞牆翻車，但全黨上下卻還懼怕蔡英文的獨裁，無人敢出聲，可以預見的日後民進黨全黨終將一起陪著蘇貞昌一同殉葬，消失在歷史洪流當中。（作者為民眾黨新店區主任）

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