民進黨主席補選將於15日投票，賴清德是唯一的候選人，當選已無懸念，但他依然風塵僕僕到基層傾聽黨員的聲音。眾所皆知，賴清德是一個有所堅持，甚至幾分頑固的政治人物，民進黨九合一敗選的真正原因，他應該心知肚明，而他競選黨主席的目的，在角逐2024總統大位，策略與政見不能被黨內單一觀點所綁架，必須大開大闔，但他依然四處聆聽基層的心聲，必須肯定他的認真與謙虛。賴清德聲望很高，黨內看似無對手，但他總統之路的真正考驗，要到15日當選黨主席之後才開始。

蔡蘇延續權力的慾望

賴清德的第一個考驗在他與蔡英文總統的關係。就憲法而言，賴清德是備位總統，沒有任何實權，過去蔡英文以總統兼執政黨主席身分時攬盡權力，雖引起在野黨與輿論「選舉式威權」的批評，但在憲政運作上沒有疑義。賴清德就任黨主席後，黨與政的權力如何分配？重大國政問題，尤其涉及資源分配時，總統、黨主席、閣揆、立法院若各有主張，應以誰的意見為主？一旦引起爭議，勢必引發憲政危機。

目前看來，總統蔡英文無意讓權，行政院長蘇貞昌也有戀棧之心，甚至希望續任閣揆以取得參選2024總統的優勢地位，「蔡蘇體制」是否延續，至今仍然是懸念。賴清德自宣布參選黨主席後，言必稱「尊蔡」，蔡英文公開場合也挺賴，但蔡、蘇二人都有延續權力的願望，將是賴清德總統路的最大不確定因素。

第二個考驗在「民主的崩壞」。民主是民進黨的核心價值，但過去6年多被蔡政府糟蹋殆盡，中天新聞台在政治操弄下被下架，黨濫用權勢操控媒體，政府編列預算購買內容，甚至豢養網軍攻訐對手，連賴清德自己都曾經受害。言論自由是民主的重要元素，6年多來已遍體鱗傷。蔡英文只對權力有興趣，無心實踐民主，去年九合一選舉為操控提名，竟然肆意沒收初選，造成黨內離心離德，應該是九合一敗選重要原因之一。

賴清德承認蔡英文沒收初選是錯誤的，在與黨員座談時當場預告，2024地方立委和不分區席次一定會有公平的初選，沒有保障現任立委，若不分區沒做好，也不一定能在安全名單。但這只是維護民主價值的第一步，賴清德需有勇氣全面檢視過去6年多來，台灣民主的實踐有哪些錯誤與不足之處，並承諾願以更民主來因應外部對民主的威脅。

脫離民進黨兩岸思維

第三個考驗在「黑金掛勾」。民進黨掌握權力後，迅速失去理想性，蔡英文領導下的民進黨，早已成為龍蛇雜處、壟斷與分配權力的選舉機器，九合一選舉期間，台北市、台南市、嘉義縣等多個選區都傳出「黑金掛勾」爭議，尤其台南市議員服務處及民進黨中執委的公司遭人連開「88槍」，更是聳人聽聞。許多民進黨支持者再也投不下支持民進黨的票，九合一才會減少50萬票。賴清德在台南市長任內對黑金掛勾賄選深惡痛絕，因而拒絕赴議會備詢，引發違憲爭議，但轉換身分後，對台南市新當選議長、副議長涉入賄選案卻輕描淡寫，未來若真的掌握權力，會認真和黑金保持距離嗎，實在讓人懷疑。

第四個考驗在對外關係。賴清德有很好的日本關係，對美關係以「尊蔡」為原則，軟肋在兩岸關係。賴清德自稱「務實的台獨工作者」，「務實」是形容詞，用來修飾「台獨」。蔡英文的「中華民國台灣」只說到「中華民國與中華人民共和國主權互不隸屬」，仍保持戰略模糊，賴清德卻代換為「兩岸主權互不隸屬」，是戰略清晰的兩國論，美國會如何判斷？大陸又會如何面對？

習近平與拜登都希望中美緊張的競爭關係能夠趨緩，大陸對台會積極促統，但不會實施「武統」，台海軍演屬於表態、警告性質。賴清德若能脫離民進黨的慣性思維，站到高處觀察台灣處境，思考中間選民的期望與全民的福祉，或許可以為台灣找到出路。

蔡蘇體制主導的九合一選舉既已敗選，賴清德又勇於承擔，挺身競選黨主席，就應該帶領民進黨脫離敗選陰影，走出新方向。那麼，請從和蔡蘇說不開始。