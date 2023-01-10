今年的春運在人們的期盼中來了。

據大陸交通運輸部相關負責人介紹，今年春運從1月7日開始，到2月15日結束，共計40天。春節期間的客流總量約20.95億人次，同比增幅高達99.5%，也將恢復到2019年同期（29.8億人次）的70.3%。

在疫情的影響淡卻後，思鄉心切的遊子們終於可以如願以償地踏上歸途，自是幸事。所以在許多機場、火車站、長途汽車站，旅客熟悉的「人從眾」畫面，又重新變成了一道溫情的風景。

不過，沒有了「就地過年」的呼籲，年輕人就不得不直面「回家的難」，一種是囊中羞澀的「難」，一種是搶不票的「難」。

重慶的阿秀來北京讀書、工作近十年，以前一直購買的是折扣機票。但今年，回家的機票直線飆升至全價——1500元（人民幣，下同），嚇得她果斷棄飛機、改高鐵，為自己省下了600元。

家住河南濮陽的記者曉慧，今年的買票歷程異常坎坷。「以往，我都是開完單位最後一周的例會，然後坐北京直達濮陽的高鐵回家的。今年，我沒搶到放假後的高鐵直達票，就只能將那一趟車作為候補，先下單了頭一晚到鄭州的車票，在鄭州花170元住一宿，然後再坐火車回家。」

也正因為打工人回家難，需要尋求各種tips，因此，在各社交平台，網友分享的搶票攻略五花八門，比如可以在各種軟件搶票，候補「外掛」搶票，以及讓朋友助力搶票等等。

儘管回家不易，但網友們在過年這件事上，都在齊心地抱團取暖。

本期小酒館，燃次元與幾位今年搶票回家過年的朋友，聊了聊他們各自的曲折經歷。他們之中，有人一手候補了10趟車次，另一手「外掛」搶票，卻依然沒搶到票；有人陷入了每10分鐘瞅一眼短信、確認自己是否買到候補票的焦慮情緒中；有人為了搶到票，多買了兩站；也有人為了省錢，把直飛回家的方案改為飛機+高鐵……

儘管回家之旅或遙遠或艱辛，但這些年輕人都表示，一想到能夠見到久未相見的家人親朋，彼此團聚在一起，吃上熱騰騰的年夜飯，一切都值得。

畢竟，有家的地方，春節才有更濃郁的味道。

●飛機換動車，「省錢」是關鍵

白白|27歲 web3從業者

原本預計元旦回家的我，沒想到被機票價格「難」在了路上。

往年臨近新年，我都習慣了「不看價格」隔天買票，從沒「吃過搶票的苦」，從北京去四川西昌的單程直達機票也不過800元，因此我「不知搶票為何物」，每次都走得隨性。

但元旦前一天我打開攜程頁面，卻發現往年800元的機票價格飛漲到了四位數，價格幾乎是往年的兩倍，「也許是因為碰上了元旦吧」，我安慰著自己，打算錯過元旦的高峰期再回家，「這樣就沒有節日溢價了，多少能省點錢。」

但我的「小算盤」落空了。

元旦假期最後一天，我盯著頁面上四位數的直達飛機票價「目瞪口呆」，票價根本就沒下調的趨勢，我只好另作打算。

直達機票實在太貴，算上往返就要3000元了，想想就讓我「肉疼不已」，無奈，我只能「屈服」，想到先坐飛機到成都，再從成都想辦法回家。畢竟，從北京到成都不過幾百元，還在我的承受範圍內。

機票雖然買好了，不過，如果從成都飛回西昌，不僅涉及到機場之間來回跑，可能錯過時間的問題，票價也並不划算，最終，我還是把主意打到了「高鐵」上。

我嘗試搜索從成都回西昌票價，被二等座只需149元的價格「晃瞎眼」，雖然高鐵最快也要三個多小時，幾乎和從北京直達西昌的飛機一個時長，但在高票價面前，犧牲一點時間也不算什麼了。

不過，準備買高鐵票的我，這才尷尬地發現，我好幾年沒買過高鐵票，連12306都沒有，更不記得密碼，而且由於我買的晚，合適時間段的車票還需要「候補」，我完全不知道該怎麼操作。

最終，我只好拜託朋友幫我提前一天候補高鐵票，還強調「只買二等座，一等座候補不起」，幸好候補到了一張票。

坐在回家的高鐵上，雖然滿身疲憊，不過看著窗外的風景，我興奮得拍了不少照片，這些景色在飛機上是看不到的，多少讓我有了一些安慰。

●為搶票，我多買了兩站

琦琦｜26歲 公司職員

今年春節，北漂的我原本是不打算回老家的，雖然自己已經「陽康」，但老家的父母還「陰」著，我擔心把病毒帶回老家，傳染家人。

可是父母堅決不同意，因為從去年春節到現在，我一直沒回去，我們都很想念彼此。思慮再三，我最終還是決定回去，並早早開始查看搶票日期，預約完搶票後還特意在手機備忘錄中設置了提醒，準備手動和預約「雙管齊下」。

1月3日中午12點，我設置的備忘錄鬧鈴準時響起，提醒我半個小時之後搶票，12點25分，12306也發來短信，提醒我所選車次5分鐘後開搶。我守在手機旁，時間一到，一邊是之前預約的搶票系統自動刷票出票，一邊是我手動「點點點」。

不知道是網速不給力，還是搶票的人太多，眼看著時間一分一分的流逝，我卻依然沒能購票成功。5分鐘後，看著車次後面的「預約」變成了「候補」，我不得不面對自己沒有搶到票的事實。

當我以為自己只能靠「候補」搶票撿漏時，我突然發現系統給了我「多買兩站」的優化方案，沒有絲毫猶豫，我立刻開始了新一輪的搶票，沒想到當即購票成功，僅僅多花了37元。

雖然中途有點小波折，但我還是比較順利地搶到了票。希望返京的時候，我也能買到合適的車次。

●北京回廣東，為省錢我選「飛機+高鐵」

七七 | 28歲 社群運營

我來自廣東省一個三線城市，在北京工作三年。過去兩年春節回家，我都是乘坐直達飛機，單程價格加上機建燃油費，也就1200元左右。

這次春節，回家的機票顯然比前兩年貴了，即使選擇除夕前一周的機票，也要超過1500元，而除夕那天的票，單程價格更是要超過2000元。

我準備實施我一直想做但未能做的方案，就是從北京坐飛機到廣州，再由廣州坐高鐵回老家。從北京飛廣州的機票我已經買好，僅僅花了933元，而從廣州回老家的高鐵票是固定的224元，加起來跟前兩年直飛回家的價格是差不多的。

其實北京飛廣州的機票價格，過去兩年是更便宜的。我觀察了幾天，最終選擇購買8天後的機票，這個時間剛好是退票需要扣手續費的時間，再往後機票價格一般很難再降低。最終花了不到1000元，我覺得也比較合理了。

前兩年我也想這麼做，但由於北京、廣州的疫情防控形勢嚴格，變數較大，我無法實施。對於我來說，這個做法是有好處的。來京之前，我在廣州生活多年，親朋好友不少，即使去廣州轉機，我也有地方可以投宿，還可以約朋友一起玩。

此外，北京直飛老家的航班其實比較少，價格高昂，還不方便，因為我家具體位置距離高鐵站僅有10多公里，但距離機場數十公里，坐高鐵回去更方便家人接送。

這個計劃不僅省錢、方便，也能讓我趁機回廣州休假，跟老朋友見見面。尤其是原本國慶就跟老友約定了見面時間，最終卻未成行。目前，我已經約定了三個朋友，在他們分別回不同地方過年之前，在廣州短暫相聚。

（陶淘、馬舒葉、張琳、侯燕婷、馮曉亭、姜輝/燃次元工作室）

（本文來源：燃次元公眾號ID:chaintruth）