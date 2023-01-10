日前美國海軍第七艦隊發布新聞稿表示，勃克級飛彈驅逐艦「鍾雲號」在符合國際法的情況下，於當地時間5日例行穿越台灣海峽，並強調通過台灣海峽的行動，展現美國對自由、開放印度太平洋的承諾，美國海軍將繼續在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

看來美軍第七艦隊，依慣例在鼓吹所謂「航行自由」的同時，順便給民進黨政府釋放一下支持的信號，且軍艦在海面行動的時候，還有兩架偵察機在空中提供情報，面對美軍如此猖獗的行徑，中國卻僅走個流程過場，輕描淡寫的警告一下美國，指出美國軍艦的行蹤，都在解放軍的掌握之中，除此之外，就沒有多餘的動作。

中國之所以表現的如此淡定，一句「盡在掌握」，一切盡在不言中，因為解放軍海上力量崛起後，底氣就越來越足，之前美國海軍就透露過，說基本上任何一艘美國軍艦進入中國周邊海域，後面都會跟上一艘解放軍軍艦，天上還有解放軍的戰機盯著，這充分反映出解放軍對周邊海域的掌控力度。現在，美國航母戰鬥群進入中國周邊海域，都得小心翼翼地，並且在兜了一圈之後，迅速撤回菲律賓海，美國航母戰鬥群尚且是如此，這一艘小小的阿利·伯克級驅逐艦，又怎麼會被中國放在眼裡，美國之所以總拿軍艦穿航台海來炒作，也是因為美國是真的對大陸沒招了，已經黔驢技窮，玩不出新把戲了。

可伴隨著俄烏戰事局面對西方國家越來越不利，以及美國內部社會，經濟等諸多危機擺在眼前，倘若拜登政府再不搞出點事情來轉移一下國內民眾的注意力，那日子怕是不好過了。況且，民進黨政府對中態度也有了明顯軟化，在元旦講話中，蔡英文總統罕見表態，願意與大陸進行對話，稱戰爭並非解決兩岸問題的選項，兩岸之間應該加強對話，甚至還表示願意給大陸在疫情方面提供幫助。不管蔡英文這一番表態是真心誠意的還是另有目的，都讓拜登政府感到不安，要是蔡政府真的從「抗中保台」立場退縮了，那麼將很難再打「台灣牌」抑或從別的地方針對性的敲打中國大陸。

美國絕對不允許這樣的情形發生，所以派軍艦再次穿越台灣海峽，想來也是企圖為當前的局勢添一把柴火，不讓火滅了。再者也許就像唐·培根議員滿不在乎的表示：「沒關係，中國可以大發脾氣」言語之中，美國仿佛認為中國除了發脾氣，沒有其他任何有效的回擊措施。

事實是這樣嗎？沒想到這次中國不但沒有大發脾氣，反而一副不以為意，美國能看得到或者在意的，大概只有軍事回擊這一種，所以他們無視中國在外交領域、經濟領域的一切作為，前不久，王毅和布林肯通話時，中方嚴令警告美方，不能一邊談合作，一邊捅刀子，態度已經很明確，如果美國隔三差五捅刀子，那合作方式就不是美國說了算的，畢竟中國也不是吃素的，不可能任由美國拿捏，只希望台灣別被拖下水。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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