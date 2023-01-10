數位匯流及智能元宇宙系統全面開展給了人們無限的期待，跨領域應用涵蓋了無所不在的領域，包括了食衣住行消費市場、社群媒體與電商、組織治理、教育、產業創新與工業發展等，但在發展過程中又因主事領導者專業素養的限制，全面自我組織、虛實合體、軟硬共治的跨業應用仍存在相當的鴻溝！而鴻溝的內涵卻是以中性經驗法則為基礎的演算法及科學實證主義的落差，形成市場應用，形成高度碎片化、個案化，不利於以規模經濟學基礎的全球產業經營。

智能經濟的興起激化了產業科技創新的動力，而跨足製造業整合更是經濟發展的原動力。科技創新的多元化、跨領域、知識認知、可推導性等因素成為科技創新亟待解決的問題，而實證主義正是聚焦在這個領域的整合。

智能技術開發/經營者多為橫跨工程及管理的專業人員，包括資訊電子、電腦科技、資訊管理、企業管理等。民間學術或研究機構等，雖號稱跨領域但研究視角多從組織治理等微觀「點」的切入，過度強調微觀面智能技術的治理但忽略了宏觀面/策略性、產應用端特質及其他環境因素的條件，少了策略運作及經營面的哲學思想造成產業經營領導力不足及差異化難以開展的困境。

智能技術發展的終極目標在於系統內容由人/人互動（know-who）轉型成為人/機互動（know-what），並跨業成為全方位數位滙流系統等基礎建設的發展基礎，前者偏向經驗法則的運作，而後者更接近實證主義的實踐，也是現代超智能經濟的發展方向。

智能創新「點」的突破不足以提供整體產業轉型所需的動能，而跨領域、跨業智能化系統轉型、數據歸納與經驗法則及科學實證主義的平衡最是關鍵，其中最能描繪產業智能化的是技巧的概率操作（AI，Probability with Skill）與把混亂局面結構化（區塊鏈，Randomness with Structure），其複合體的終極目標是Web3.0智能分布式網路系統的全面開展；而科學實證主義則是根據科學原理/模型論證資料處理的精確性及合理性。

經驗法則與實證主義在論證的過程中影響跨領域及跨業的整合效率。在現代快速變動的産業環境中，數位匯流及超智能技術發展強化了「外部化」及超智能網路共生/結盟的功能，進而豐富了智能網路的內容及其跨業相互連結，使得跨領域、跨産業經營成為「不可或缺」的元素。規範化、科學化、合理化的科技創新源自於實證主義的實踐，而經驗法則及智能分析則彌補了「未成熟」科技的創新空間。

軟硬共治、虛實共生、跨業混成發展是一個時代趨勢，智能技術在經驗法則與實證主義平衡與共存的環境中必能加速製造業專業化、産品客製化等策略發展的進程，形成「螞蟻雄兵」與大象共存之勢、落實分布式經濟等運作是加速台灣産業轉型的終極手段。讓更多的科技/産業人才參與智能科技的開發是提升實證主義及跨領域領導力及技術整合最重要的策略。

智能科技是21世紀最重要的技術，台灣不能缺席，但數位發展部大張旗鼓蠻幹、硬幹卻漫無目標硬幹數位轉型，只重視吃喝玩樂但對跨業應用、跨製造業實體整合毫無著墨，其原因就是缺乏了實證主義的基礎，而後者必須透過長年學習與累積而得，不是什麼「IT天才大臣」可以輕易勝任的！政府不應該再重新思考嗎？

（作者為國立陽明交通大學退休教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※