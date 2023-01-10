本（1）月7日，承包新竹市立棒球場營造案的巨佳營造工程公司詹姓董座透過中央社發佈新聞聲明表示：目前棒球場「仍處於驗收階段」，如果發現「瑕疵」，就趕緊改善。

查蔡英文總統等大員於去（2022）年7月22日傍晚，在新竹市立棒球場出席「2022味全龍新竹主場開幕戰」時，蔡總統興高采烈地致詞表示：經過「6年」的努力，新竹市立棒球場的改建「完成了」。怎料，蔡總統在當時高喊的「完成了」，至今竟「仍處於驗收階段」。此也難怪，會讓「初」夜上陣，以身相「驗」的4名職業球員輪番受傷！

而更令人感到驚駭的是，教育部暨體育署在去年7月22日當天，還以「煥然新生」為題，就新竹市立棒球場的開幕發佈新聞稿。只見該則新聞稿裡明白寫著：「教育部為改善新竹市的運動環境，自105年起，共挹注了超過8億元的經費，協助新竹市新(整)建運動設施，新竹市立棒球場重新整建，向市民展現『煥然一新』的成果」；「體育署於105年補助新竹市立棒球場先期規劃費990萬元，又於106年補助工程經費6億1,350萬元，在市府團隊的努力下，終於在今年7月『順利完工』，成為新竹縣、市及苗栗縣地區『唯一』符合『職棒規格』的棒球場」。

在難堪的「初夜驗身」大出包後，新竹市教育處於同年8月4日，在新竹市議會進行「新竹市立棒球場工程專案報告」時，援引了「味全龍球團」於7月24日發佈的聲明指出：「根據中職聯盟規章第九章第25條，各比賽之場地是否符合標準，均需由聯盟認定」。當時，教育處還另加強調，新竹球場「已於5月完成使用執照法定程序取得使用執照」，隨即「安排各項目測試」，並先後與「中華職棒大聯盟賽務相關部門」會勘後進行項目微調，以及與「龍來公司」完成各營運空間點交，棒球場「各主要項目完成後，都有經過查驗、測試」，並請球團、中職進行「場勘與修正」，多方確定場地狀態後，才「開始啟用」。

承上，則新竹市教育處在「新竹市立棒球場工程案」裡的角色，顯似只剩下行政承辦，至於「棒球場是否符合標準」的專業認定與評判，則全然落在「中華職棒大聯盟賽務相關部門」與「龍來公司」的身上。如此，在7月22日「初夜驗身」大出包前，到底發生了什麼？究竟藏有何秘辛？竟能導致專業人士矇眼同意，在今日勘定有「152項缺失」的球場，冒險舉辦開幕賽？

按依《政府採購法施行細則》第99條之規定：「機關辦理採購，有部分先行使用之必要或已履約之部分有減損滅失之虞者，應先就該部分辦理驗收或分段查驗供驗收之用，並得就該部分支付價金及起算保固期間」；又第98條規定：「機關依本法第七十二條第一項辦理部分驗收，其所支付之部分價金，以支付該部分驗收項目者為限，並得視不符部分之情形酌予保留」。

據此，倘巨佳營造工程公司詹姓董座透過《中央社》發佈之新聞聲明：目前棒球場「仍處於驗收階段」為真，則何以前新竹市府竟已支付給巨佳營造工程公司97％（11.7億）的工程款？僅僅剩下教育部體育署補助的3千萬「尾款」尚未撥付。凡此種種的謎團秘辛，也就難怪具有建商背景的王世堅議員，會怒嗆前新竹市長林智堅是個「明顯違法」的「草包」，「應該被檢調調查，甚至應該被收押」！