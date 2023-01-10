九合一大選民進黨全盤失利，蔡英文最該做的就是蹲居幕後、韜光養晦，然而偏不！嘉義選舉她來湊熱鬧，結果李俊俋敗選，仍不知反省，台北第三選區又來插花，結果更是不可收拾，證明蔡英文領導下的民進黨已經完全失去民意。

她在選前之夜替吳怡農喊話：｢我要拜託大家，給認真肯努力的年輕人一個服務國家的機會。支持吳怡農，讓他在國會中跟我們一起守護台灣。」結果呢？她所支持的人沒有一個能守住。

蔡英文最大的毛病就是認不清自己、認不清現實、認不清是非黑白、認不清誰是戰友、誰是敵人.....，從她支持陳時中選台北市市長、呼籲全黨支持林智堅開始，蔡英文的方寸就亂了套，已經不是當初支持她的817民眾以及｢塔綠班｣心目中的辣台妹。

蔡英文變了，變成美國人手中的玩偶，叫她往東不敢往東南東，有人懷疑她是不是台灣人的總統？甚至認為她是2.0版的澤倫斯基。其實剩下的任期她大可做她想要做的事、完成她想達成的職志，但她沒有，她只想保住她的私利，譬如學歷問題，擔保繼任者不致讓她深陷囹圄。

加上新竹球場弊端，民進黨的頹勢形如雪崩，蔡英文的權勢大衰，蘇貞昌撒錢都不甩她，更何況要他下台。蔡英文時代看來是要提前結束了。