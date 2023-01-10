副總統賴清德競選民進黨主席「向黨員報告」政見發表會，在台中市醒修宮說「不能讓懷疑美國的言論成為社會共識，否則台灣會很危險」。賴清德這番「疑美論」倒像是向美國人真情告白。沒有說清楚的是要台灣人相信美國的誰？川普、蓬佩奧、拜登、布林肯、裴洛西……更早一點的還有尼克森、季辛吉、卡特、……

美國兩黨政治下彼此猜忌日深，連美國人都不信美國人，為什麼賴清德要台灣人相信美國人？

總統蔡英文相信美國人，川普軍售台灣11批次、拜登軍售台灣8批次，蔡英文這兩任8年任期，創下美國軍售台灣20批次的歷史紀錄，大概不成問題，可是花了天價買軍火，台海有愈來愈安全嗎？

美國兩黨政客信奉的是美國國家利益、美國優先，基於美國國家安全的考慮，萬一台海發生戰爭，寧可炸毀台積電也不能落入共軍手中，對台灣既無情也無義。然而，即使台積電創辦人張忠謀哀怨說「台積電去美國設廠不會有競爭優勢」、「全球化已死」，但是美國一聲令下，還是乖乖去了亞利桑那州，把先進製程和工程師專機載走，美國是在乎台積電落入中共之手，才不管是不是台灣的護國神山，能信美國人嗎？

蔡總統這麼信仰美國、膜拜美國，結果是台灣愈來愈危險。賴清德有望成為後蔡英文時代的民進黨領導人，又極可能成為民進黨總統提名人，美國人講的話信一半就好，哪一半？挑對台灣和平穩定有幫助的信就好，挑賴清德自己說的「和平保台」信就好。

賴清德說民進黨要有新思維，DPP（Democratic Progressive Party）是民進黨的縮寫，D代表民主、P代表和平、P則代表繁榮。既然要台灣人民「信賴」，經濟哪能在戰爭下發展繁榮，美國如有必要，會犧牲盟友，台灣不是特例，過去歷史也不乏被美國出賣過，只是不能好了傷疤忘了疼。

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