美國對台海安全問題感到憂慮及關心，多次為台灣出謀劃策，一下賣刺針飛彈、佈雷車，一下又要台灣延長兵役，蔡政府對美國的要求一律遵照辦理。實際上台灣一直以來都是美國利用作為對抗中國發展的尖刺或是一枚棋子，前美國總統川普就曾不經意的說出「桌上的筆尖」來比喻台灣，在美國領袖的眼裡，這個所謂的民主盟友竟是如此微不足道，所以台灣絕對不能做為美國的一枚棋子，被當成第二個烏克蘭，成為美國制衡中俄強國崛起的工具，那麼台灣的下場將比烏克蘭更為悽慘。

有些政客及名嘴認為「今日烏克蘭，明天台灣」的說法是謬論，以為台灣位於第一島鏈，是美國及日本不可失去的戰略位置，美、日必然會出手援救台灣。但這個說法，在裴洛西訪台引發中共解放軍圍台軍演時就被證實根本是幻想。烏克蘭戰爭，美國也不曾出兵援助烏克蘭，卻要台灣幫忙提供軍援物資給烏克蘭，烏克蘭當然只能依靠自己，造成一千萬烏克蘭人逃亡成為歐洲最龐大的難民潮。

1992年中國大陸頒布「領海及毗連區法」，其領土包括中華人民共和國大陸及沿海島嶼、台灣及其包括釣魚台在內的附屬各島，澎湖列島、西沙群島、中沙群島、南沙群島，以及其他一切屬於中華人民共和國的島嶼。1996年中國人大會通過簽署聯合國海洋公約，並公布「大陸領海部份基線和西沙群島的領海基線聲明」，將金門、馬祖、東引、烏坵劃為領海範圍。如果台海終究引發軍事衝突，解放軍海空出動封鎖台灣，即使不發動陸戰，也能將台灣困死。

去年解放軍的圍台軍演除了抹除海峽中線之外，逼近台灣領海領空的軍事行動也可能成為「新常態」，許多分析家更認為台灣遭到大陸實施包圍與禁運的可能性大幅拉高，無論是一場戰爭或是長期禁運，可能就會對台灣經濟造成毀滅性的打擊。此時美國會像俄烏戰爭中連綿不絕的把武器及資金支援烏克蘭那樣的支援台灣？烏俄戰爭中，烏克蘭領土廣大，又鄰近歐洲各國，美國及其盟邦，可躲在戰爭的背後，把武器及資金投入送往烏克蘭，不必直接公開介入，以避免與俄羅斯直接衝突。而台灣四面環海，如果海空被封鎖，除非能突破封鎖，否則無法直接將武器及資金支援台灣，美國除非直接介入，否則無法協助台灣。

美國太平洋艦隊司令塞繆爾•帕帕羅（Samuel Paparo）海軍上將曾經對美國是否有能力突破解放軍對台灣的封鎖表示，美國及其盟友有能力打破中國對台灣的海上封鎖。他認為美國在炮火數量和「關鍵領域擁有優勢」，日經亞洲的報導解釋說，帕帕羅這裡所指的可能是美國擁有的核潛艇以及其它海下力量。問題是，美國真的敢以武力為台灣突破解放軍的海上、空中封鎖嗎？

如果美軍開出第一鎗對解放軍圍台封鎖實施突破，那麼美國即將面臨核戰的威脅，這是美國願意承受的巨大代價嗎？台灣以美國號令馬首是瞻，卻沒有像烏克蘭如此廣袤的土地與鄰國，被實施封鎖極為容易，若在台灣陸地開戰，則人民無處可逃只能跳海，烏克蘭上有鄰國可接濟收容難民，台灣怎能比烏克蘭有優勢？台灣不應該成為戰場，但美國已將戰場設定在台灣，台灣已成為美中戰爭的代理人甚至是犧牲品，台灣真的禁不起戰爭的摧殘，國家領導人應該慎思。

（作者為前立法委員、「兩岸和平公投」發起人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※