未來的組織，企業或NGO，是屬於水的時代！一個分權，去中心化、多元治理的圓型組織的治理型態已然到來。

老子在《道德經》中說：「上善若水」。水,無形無色,隨方就圓。佛教的《無量義經》也說：「若江河，若井水，若大河，若湖泊，若大海，形狀不一，但水性是一」。水性中的「性」代表的是本質，指想法，觀念，信念，能力。「水性是一」意思是平等的，信念是相同的，能力也是旗鼓相當的。

水是一還是多？一滴水跟一個大海本質是一樣的。極小與極大其本質相同，可以互相融通為一體，小即大，大由小匯集而成，這是水的本質。組織像水，成員是水滴，組織是大海；水可以適應各種外在的變化與形體；如水的組織能如此否？

水是柔還是剛？水很柔，但它也可以非常的剛。一滴水看起來很小，但很多滴水組合起來，就具備很大的力量。可以像海嘯一樣，把整個城市瞬間摧毀；水也可以潤澤大地，滋養萬民，無所不在。

水性是一，如水的組織第一個要件是平等。我們正處在一個像水一樣的年代，人人都要求平等。「平等」依政治哲學家約翰羅斯 (John Rawls) 的觀點第一是機會均等(Equal Opportunity)。機會均等非齊頭式的平等。如荀子所言：「唯齊非齊」。人的差異總是存在，把人人都齊頭了，就不齊了，齊頭平等不是真正的平等，是假平等。

吾人認為平等在組織中的第一要件是信念平等。平等不是你我專業一樣，薪資一樣，職位一樣；而是信念平等，價值平等。

一家醫院之中的醫生、護理人員與病房清潔工，專業不同，待遇不同，職位不同。但不無論是醫生，護理人員或是清潔工他們的信念是平等的——「為病人服務」是平等的信念，是平等的價值觀。沒有醫師的醫院誰要去看病？沒有護理的醫院誰來照護病人？沒有清潔的病房誰敢入住？每一個職位都重要，職位、專業、薪給有差別，但信念沒有差別。「服務病人」是組織共同的信念與人人奉行的工作價值。

為了體現「為病人服務」的信念，慈濟醫療志業的林俊龍執行長在擔任大林慈濟醫院院長開始，就帶領醫師、護理、行政、清潔同仁，志工等，一起下鄉為無法自理的貧困戶打掃家裡。院長個頭高掃天花板，副院長個頭較小擦窗戶，護理與同仁一起搬桌椅，打掃塵垢已久的貧困戶的家，直到換然一新。人人平等為貧困戶服務。

在組織，有各種從屬關係，以服務貧困的慈善工作，直接體現、學習人人平等的精神。從而更好地在醫院中貫徹「為病人服務」的信念，讓人人各司其職，而信念平等，價值平等。

所以平等的第一前提是信念；機會平等（如約翰羅斯所倡議）仍必須奠基於信念的平等。沒有平等的信念，就沒有機會平等。在一個階級差序的組織裡，機會不可能平等，資源會被權力決定。因此要達到機會平等除非權力平等，然而權力也不可能平等，因為它會造成一個無秩序的組織。組織必然有層級，有職司，有權責、有制度。除非信念相同，如以服務病人為中心，一切的資源都必須以此衡量，領導人如院長，基層如清潔工，都以此信念分配資源與行使職責。在這服務病人為中心的信念中，當每一個人的價值都被看見，都被重視，都能自主的行使，組織基於此信念也能公平的提供資源，這才是機會平等。因此，信念平等先於機會平等。

這不是說大家的想法都匡限在組織提供的信念裡，而失去個人的信念詮釋與選擇。「吾愛吾師，吾更愛真理」這是古希臘哲學家亞里士多德的名言。真理、信念是可以討論、辯證與驗證。組織如何培養平等的信念，開放的討論與辯證是關鍵。華人比較缺少這種辯證的思維，長輩說了算，天下無不是的父母，長官說了算；「君君、臣臣、父父、子子」，把真理與信念放進一切的權力與倫理的差序格局之中。這對於組織凝聚信念共識並無益處。所以，只有將權力與倫理的框架格局放下，長輩說了算的論說中心放下，通過更開闊的討論與辯證，才能實現信念的平等，建立共識的信念。

當代組織的核心任務，就是能建立一個成員都能認同與努力的信念。圓型的中心是信念，非權力；成員在圓型組織上的每一個點都是中心，如圓球的每一個點都是中心點。

（作者為哈佛大學文理學院CAMLab特聘學者）

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