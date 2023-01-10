美國為何一直汲汲營營於台海問題？明的、暗的、公的、私的，煽風點火製造紛爭，已在民進黨二次執政後操弄了6年多，推銷軍火武器批量強賣強買，試圖把台灣武裝成豪豬，甚至不惜變成烤乳豬。財政失衡影響民生經濟，債台高築下更是直接遺害後代子孫，如若真的不幸擦槍走火，更是可以讓中國耗費大量資源傾注戰爭，藉此削弱大陸國力，美國一直複製國際案例，賺到戰爭財也制衡中國大陸在全球的影響力，這些都是不爭的事實，更是赤裸裸呈現在世人面前。

民進黨九合一大選落敗，台北市長蔣萬安所遺留的立委職缺補選又失利，或許是綠營的一蹶不振，讓美國不再客氣，加強力道透過軍事领域專家學者的言論來支撐及合理一切所作所為。

美智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日公布最新台海兵推結果，想定 2026年解放軍攻台，内容直指將以失敗告終，但理由要滿足「國軍有能力施以源頭打擊」、「美國第一時間必介入」、「美軍完成部署大量反艦飛彈」及「可使用所有駐日基地」等四大條件。

可是，這些假設性的前提難以一應俱全，卻仍然不離「對台軍售」及「引戰兩岸」，而且直接把日本拖下水。美國真的還沒認清現實，那就是中國不會輸，美國恐怕不會因此佔到便宜，因為兩岸同胞最終將會以和平的實際行動，來粉碎霸權帝國的野心。

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