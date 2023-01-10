圓型組織以共同信念為核心，非以權力或職位為核心。圓型組織中的每一個人、每一個部門都以信念為中心來運作。圓型球體的每一個點都可以是中心點。當資訊越來越透明，人與人之間越強調平等、自主、專業分工的今日，當代組織正朝向圓型組織發展。

圓型組織如何運作及實現？

當一個企業組織或宗教、NGO組織越來越大之際，他們是選擇走向圓形組織，讓圓心上的各個點都得到賦能？還是慢慢將權力集中在一個人或者少數人身上？一個社會性或經濟性的組織擴大時，權力越往上層走，就越像圓錐型，是類金字塔型的組織。金字塔形的組織很難持久，權力越集中越難持久。為什麼？因為領導人不可能什麼事都知道，不可能什麼事都能夠做對決定，而是需要依靠很多人來共同執行與決定。

當組織越擴大，權力通常會慢慢集中在上層，而不是往下放；這是金字塔組織。羅馬帝國從凱薩之後，版圖擴大及於歐陸及英國之後，帝國從共和制走向帝制，不到四百年西羅馬帝國就瓦解了。東羅馬帝國持續一千年依靠基督教的信念，統一維繫著東羅馬帝國的團結。組織越大，領導者經常希望經由更嚴格的控制以維持組織的有效治理，實則「信念」比起權力對於治理所產生的效益更大。

組織越擴大，越強調信念的持守，權力就越能往下放，就越靠近圓型組織。

圓形組織第一個要件就是「平等」；平等亦即在信念及共同的價值中平等；平等並不意謂著職位平等、薪資平等，而是信念與價值的平等。一個醫院需要醫生來治病，需要護理來照顧病人，需要清潔工來整潔病房；沒有一個人願意住在骯髒的病房裡而能健康地出院。醫師、護理與清潔工的專業不同，但是他們「為病人服務」的信念是相同的。在圓型組織之中，基於共同信念，人人各職所司，自主負責，互相協力，這是真正的平等。

圓型組織要達到人人都可以成為中心的前提就是「平等」及「賦能」。圓型的組織「賦能」十分重要；賦能，讓人人都在自我的專業上達到最高的標準，才能實現人人都可以成為中心的圓型組織之理想。而賦能的前提就是平等，讓每一個人都有平等的機會學習與成長，充分的展現自我的能量，不會因為權力，或領導者的個人喜好，而扼殺成員自我發展與成長的機會。如果沒有平等的精神與體制，就不可能實現賦能。同樣地賦能才能實現平等。沒有賦能，組織裡的同仁就無法「自主」；因為他並不受到充分的尊重，只是聽命行事，不能獨立思考，獨立判斷；不能獨立判斷，就不可能建構具備水性的、液態的以信念為核心的圓型組織。

圓型組織的必要前提是「平等」、「賦能」，然後「自主」。自主意味著依循信念與價值的模式，成員能夠自主的判斷什麼是當為？何者不當為？何者如何為？

我所投入及研究的慈濟慈善事業基金會，創辦人證嚴上人將慈濟組織稱為「立體琉璃同心圓」的四合一組織。四合一組織是合心、和氣、互愛與協力。在一個大都會區如台北市，由最資深的志工組成「合心」團隊；第二圈以一個行政區如內湖區、文山區的志工組成「和氣」團隊；第三圈幾個里合再一起組成「互愛」團隊；第四圈每個里組成「協力」團隊。「合心」是最資深的志工們以信念及經驗陪伴帶領其他志工成員。「和氣」負責活動的整體規劃；「互愛」負責分配工作；「協力」負責調度人力在第一線執行服務工作。當「合心」成員回到自己的鄰里社區，他們一樣接受「協力」團隊的調度，在第一線服務。和氣、互愛成員也是一樣都接受協力團隊的安排在第一線服務。這是無上、無下、非上、非下，人人平等為需要幫助的人提供服務，這是以信念為核心的圓形組織的型態。

慈濟的立體琉璃同心圓的「四合一」組織不是四個階層，而是四個平行，是一個圓，每個圓的點都接觸到第一線的需求，執行第一線的工作。當某地發生災難時，當地慈濟志工看到社區有災難，立刻啓動救災，無須先請示總部，無需請示社區領導人，而是依照慈濟的價值與信念，直接啓動緊急賑災的行動。如果是慈濟的管理是傳統的金字塔管理形式，遇到災難需要層層上報，將大大的延誤救援時間。志工能自主、自我啟動，而無需被動員，是因為深化信念與長期賦能的結果。

「平等」、「賦能」、「自主」、「協同」、「共責」是圓型組織的五大條件。自主需要協同，協同需要包容與謙讓。大家在自主的同時能夠協同，做你、我各自的搭檔，信任彼此，不推卸責任，這才是真正的水性的圓型組織。在協同組織的理論裡面提到是「價值分享」、「資源分享、「成果分享、，不堅持己見，是協同的前提。而協同更重要的是成員之間的信任與情感。協同如果只是規則，那是硬式的；固然規則是前提，但是情感的交融是協同更重要的基礎。一個組織當中的成員能夠互愛、互信才能夠協同。通常這需要組織裡的領導人創造這種互愛的氛圍，真正關心每一個成員的生命需求，關心每一個人自我的成長，是互愛的具體表現。

成員在組織裡覺得被接納、被成員尊重、被成員疼惜，當有任何的事情發生，他們都會互相協同。慈濟急難賑災經常動員十多個國家地區的志工，到達某一個陌生的災難發生之地，這些志工成員很多彼此可能互相並不認識，但是穿上制服——藍天白雲，他們會奉行共同的信念，遵守共同的原則；這種互信是基於彼此的信念；這種互愛是因為每一個人都能自愛，都能守住規則。因此愛與原則是不可分割的。

圓型組織的最重要的一個條件就是組織的任何一件使命中人人都有責任，這是「共責」制。共責並非不分工，而是要就像水一樣，哪裡有需要，水就往哪裡流。一個液態的組織，一個圓型的組織不應該是硬式的一種職位分工，而是每一個人都願意盡其所能的補位，哪裡有需要他，就自主自動的協同在那裡服務。這並不是逾越權責去干預別人的事務或工作，而是當發覺由某一處無人關心與負責之際，組織成圓都願意主動地提醒、關心、行動。只要這項關心與行動是出於無私，出於互愛，出於信任，就不會產生權責互相沖突的問題。

組織當中任何一件事情的發生，好或壞，究其實都是成員共同創造出來的結果。每一個成員對於組織的最終結果都有一份責任，人人都覺得對組織對成果有一份責任，就能夠盡其所能的做好自己負責的事務，也能夠在任何時候協助他人完成事務，這是一種利他、協同的精神。只有在這種情況下，當圓型球體中的某一點需要協助的時候，圓型組織中的每一個點都以他為中心，共同來成就、協助他完成任務與使命。這就是建制圓型組織的條件及理想。

（作者為哈佛大學文理學院CAMLab特聘學者）

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