傳統工業文明之人類組織是支配與控制的時代，正逢勃發展的知識經濟之人類組織是信念、賦能與共責的圓型組織的時代。

著名的社會學家韋伯(Max Weber) 提出人類治理的三大類型，「家長制Patriarchy」、「聖格制Charisma」、「法制型Legal Rational」。從家長制的裙帶關係，以親族為核心的治理，被聖格的卓越人格以及其提出的理念所打破，從而建立一個新的理想體制。在聖格制的後期韋伯會演變成法制型。從以聖人治理為絕對中心，逐漸的走向法治與科層分工。

韋伯認為這三種關係是取代關係。然而我從圓型組織的設計責是將三者結合：家長制的愛，聖格致的信念，以及法治的原則；「愛、信念與原則」的三者結合，是圓型組織的核心要素。

組織的組成必須基於信念才能長久運作。一個國家的形成，一個企業建立，一個非營利宗教組織的締造，都是基於信念而成。因利益與權力的形成的組織容易被鬆動與瓦解。劉邦以一平民能建立漢朝的關鍵是反對秦暴政。孫中山革命是反對清朝腐敗，挽救中國存亡之危機。慈濟(Tzu Chi Foundation)作為華人最大的慈善組織其建立核心是「無私大愛」。蘋果公司(APPLE)的持續茁壯是創辦人賈伯斯(Steve Jobs)的理念：「憑著我們的熱情，我們能改變世界，而且讓世界變得更好。With our passion we can change the world and make it better」。這是信念對組織的力量。

聖格制的力量正是信念，因為領導人的強大的信念，吸引一群不相識的追隨者，實踐這個信念，而締造強大的組織。

而依著信念所創造成立的組織，一開始從小範圍的跟隨者，逐漸擴大群體人數成為大組織，這時候的治理模式很容易走向科層制。如何避免科層制的層層疊疊之管制抵銷彼此的能量，而能始終維持聖格初期的創造力，那就是以信念為核心，以原則為治理。當團體越大，不要走向控制，而是賦能。讓團體成員能被賦能，被授權能自行發揮。在信念與原則的基礎上賦能。

賦能與失控的矛盾，如哈佛大學商學院的個案研究最好的方法是列出「何者不當為」。把不當為的列出，其餘讓成員自行創造。這是賦能而不失控的方法之一。保持信念的一致與原則的堅守，從而創立圓型組織，其構思就是「聖格制的信念」加上「法制型的原則」。

再來是愛；成員之間如何締造愛的互動，讓組織是一個家，這是避免生冷科層治理的關鍵。巴塔哥尼亞 (Patagonia) 創辦人伊馮・喬伊納德(Yvon Chouinard) 讓員工可以帶小孩來上班，讓公司是一個家。慈濟慈善基金會創辦人證嚴上人 (Venerable Cheng Yen) 說慈濟不只是一的道場，更是一個家；要人人以家人互相對待，甚至視天下人為一家人。韋伯眼中家長制的問題是私相授受，群帶關係主導組織。用人唯親，而不是用人唯才。家長制的原初是愛，才組成家庭。因而圓型組織強調愛，這種愛的關係是基於信念非血緣，是堅守原則下的愛，不是私相授受的愛。

組織中有信念、有原則、有愛，就是一個強健的圓型組織的雛形。每一個都為別人著想，樂於跟別人一起共事。圓型組織強調信念、原則、愛之後，就是協同、共責與共善。

「信念、原則與愛」是圓型組織的基本元素，其實踐方式「協同、共責與共善」。微軟(Microsoft)的執行長薩提亞（Satya Nadella）2014年上任對搖搖欲墜的公司後進行了一連串的變革，他讓原本各自為陣的微軟成為互相合作的團隊，因而在2021年締造了近兩兆美元的市值。薩提亞對微軟員工的考核是：「你自己作做了什麼」、「你為他人做了什麼」、以及「你與他人一起做了什麼」。自己做什麼是本份，為他人做什麼是利他，一起與他人做什麼是和合。盡責、利他、和合締造善企業。盡本分，幫助他人，與他人合作，這是協同成功的關鍵。分享資源、分享價值、分享方法、分享成果，這是當今協同理論的四個關鍵元素。

再來是共責；我們當代組織都講歸責，責任歸誰？圓型組織講共責，每個人都有責任。這不是連坐法，而是人人有責。一個事情發生，大家都覺得有責任，就會時時協助，主動協助，主動補位。不用等別人來請，自己主動付出。有錯誤，不是不咎責，而是大家都能主動提出自我改進之道，互相補位，哪裡還做得不夠就主動承擔，如水一樣，哪裡有需要流向哪裡；這種共責是基於愛，不是基於利益與權力之爭。證嚴上人要慈濟人當「不請之師」就是這個信念。人人有責，主動互相補位，但是又能合理適當地尊重主事者。這是共責。

共責才有共善。共善是為著人人都能成就自我，人人能主動承擔，人人被賦能或自我賦能。所以每一個人都是中心點。如同圓球上的每一個點都是中心點。環繞著共同信念，以原則行事，以愛互相對待，以協同成就共善，這是圓型組織的理想。圓球是整合在一起的，有一個缺口，圓球就不完美。因此人人自我成就，成就人人，組織才能成就。

當代組織必需面對知識經濟(Knowledge Economy)來臨的三大挑戰：資訊的透明化，技術的複雜化，以及個人的自主化，這三大趨勢無人能擋。因此組織領導者應該擺脫過傳統工業生產線標準化的運作模式——強調支配與控制的唯一中心制；而是以多中心、多元，以水性的組織來運作，讓人人都能賦能，人人都能自主創造、協同，互愛，又共責。這是現在與未來的組織必定面臨的趨勢。

組織應該朝著「強化信念，建立原則，創造互愛」的三大要素重新省思組織的存在與使命。從而在這圓型的概念下，建立協同、共責，以達到人人盡責，互相協同，建構組織與個人的共善。（系列完）

（作者為哈佛大學文理學院CAMLab特聘學者）

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