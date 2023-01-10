金馬小三通打開小縫，兩岸關係能否迎來融冰時刻，實在不容樂觀，尤其2024選戰即將開打，兩岸問題勢必變得更敏感。但「最壞時刻就是最好時刻」，選戰將促動選民重新省思兩岸戰爭與和平的問題。關鍵時刻大陸對外工作大換班，新人應有新氣象，不妨放開手腳，對症下藥推動兩岸關係重回正軌，畢竟「和平發展」仍然是兩岸最大公約數。

抗中保台不得民心

民進黨2016年上任後，兩岸輿論出現一些否定「和平發展」的聲音，並延續至今。大概意思是，台灣民意出現了「只要和平發展、不要和平統一」的問題，不僅民進黨「邊賺錢、邊搞台獨」，國民黨也「只談交流，不談統一」，因而呼籲大陸下定決心促統，否則，就要收回「和平紅利」。這套論述固然有其邏輯，也不乏信眾，但並未被北京決策層採納。

原因很簡單，對大陸而言，沒有和平發展，就沒有和平統一。和平發展是和平統一的基礎，一旦沒有和平發展，和平統一也會搖搖欲墜。和平統一的意義在於，兩岸透過長時間的交流合作，經濟與社會發展水準趨近，開放式、階段式、漸進式完成融一，最終水到渠成實現心靈契合、達成完全的統一，這完全符合「量變引起質變」的哲學觀點。

大陸部分智庫、媒體、民間人士對統一進程「緩慢」的抱怨，當然可以理解，但不能反過來否定、甚至是拆解和平發展的理由。

蔡政府抗中保台不得民心，就是因為站在了和平發展的對立面，也把台灣多數民意推到了對立面。過去7年來，台海政軍危機不斷升高，國際社會開始考慮將台灣核心產業外移，推動台積電先進製程到美國生產；兩岸經貿雖然在總量上仍相當可觀，但雙方在農漁產品、食品等民生貿易的許多障礙，遲遲未能解決，民進黨政府無能為力，只能推諉卸責、甩鍋給大陸，選民的眼睛是雪亮的，九合一選舉民眾做出理性的選擇，對民進黨「抗中保台」說不！

蔡總統上任7年，只願意談「和平穩定」，卻未表態支持「和平發展」，可見民進黨對兩岸和平發展的抗拒，其目的在動搖40年來大陸對台和平統一的成果，逼迫北京自毀兩岸開放與交流所累積的善意和成果。隨著美國遏制中國的勢力逐漸占上風，華府和西方戰略圈也猛然發現，用台海一戰犧牲大陸改革開放的經濟基礎，是穩賺不賠的賭注，因而有甚囂塵上的「台灣豪豬論」與「2027武統論」。

融合發展需新思維

所幸，中共二十大政治報告堅持戰略定力，涉台部分延續了鄧小平時代以降的論述主軸。重申和平統一方針，意味兩岸和平發展仍是需要維護和促進的「兩岸現狀」。至於融合發展，還是屬於和平發展的較高層次。至於對台動武，儘管在措辭上更加嚴厲，依舊定位在固有《反分裂法》架構之內。

也就是說，外界曾議論紛紛的「武統優先、和統退場」之說並不存在。大陸堅持和平統一，代表要繼續推動和平發展。人們常說，大陸對台政策是「硬的更硬，軟的更軟」，如果說武統、外交封鎖是「硬的一招」，那麼和統及其邏輯下的和平發展、融合發展就屬於「軟的一招」。

如果說過去外界對大陸軍事攻台、反干預的能力還有所質疑的話，那麼從2016年航母穿越台海，到近年軍機繞台巡航常態化，再到去年8月解放軍鎖台軍演，足已證明「硬的一手」已經夠硬。現在需要思考的是，「軟的一手」如何更軟？大陸第三份對台白皮書坦承台灣民意對統一還有疑懼之心，如何化解這種不信任感，期盼大陸對台政策新領導能有新思維、新方法。

「硬的更硬，軟的更軟」潛台詞是「遇硬則硬，遇軟則軟」，但其中還存在一個空白，就是如何「化硬為軟」。2020選舉有817萬台灣民眾投給蔡英文，2022縣市長選舉仍有近500萬票流向民進黨，對北京而言，這些選民的存在，是實現和平統一必須面對的問題。