曾幾何時，台海兩岸之間的局勢隨著兵役延長、美國有意軍售地雷，讓金門、馬祖重新布雷，居然越來越緊張。美國智庫還兵棋推演2026年台海戰爭。一時之間，台灣彷彿變成兩大強權爭霸戰的最前線。

台灣海峽是和是戰，忽然變成迫切的議題，不少人擔心衝突會不會一觸即發。即使各方都強調爭取和平，但必要的準備工作還是要做，其中，最不花錢而且最重要的或許就是未雨綢繆先找防空洞。

對於二次大戰之前已經出生的民眾來講，「走空襲」、躲防空洞是共同的記憶。在台灣許多地方，至今仍留有許多防空洞。

防空洞在台灣，最早出現於日治時期，當時稱為防空壕。台灣總督府於1941年（昭和16年）7月13日發布《簡易防空壕建築規則》。這個時間點，頗有玄機。因為盟軍空襲當時由日本統治的台灣，是從1943年開始。美國陸軍第14航空隊在11月25日首次轟炸了新竹飛行場。

從時間點來看，台灣總督府重視防空壕似乎是未雨綢繆，提早了兩年就推動。然而，美國捲入對日戰爭，起因是日本在1941年12月8日偷襲珍珠港。同樣在這一天，日軍戰機也從台灣的台南、岡山等地的機場出發，攻擊位於菲律賓的美軍基地。

早在美國盟軍空襲台灣之前，蘇俄紅軍派來支援中華民國抗日的空軍志願隊就在1938年2月23日空襲過台灣，這也是台灣史上第一次遭受空襲。台灣總督府在這之後3年半才發布了《簡易防空壕建築規則》，而且發布的時間略早於日軍偷襲珍珠港等美軍基地的時間，這之間有什麼關聯，不免令人感到好奇。

儘管總督府積極推動防空壕，但仍有嚴重傷亡，尤其1945年的531「台北大空襲」，總督府的防空壕因為入口遭炸毀塌陷而悶死了近700人，造成一大悲劇。（日軍在1941年6月5日空襲重慶，大隧道防空洞因缺氧而造成上千人窒息。）

有防空洞都會發生悲劇，沒有躲入防空洞的傷亡更加慘重。

日治時期，建物很少有地下室，所以要挖防空壕。如今許多都市建築物都有地下室，可作為防空洞使用。儘管政府相關部門已經造冊公告，但是除了自住大樓有地下室，或是住家旁邊就有學校等有地下空間的辦公大樓，相信許多民眾仍不知道遇到緊急狀況要去哪找防空洞。萬一真有空襲，這時才上網搜尋，恐怕緩不濟急。政府應舉辦防空避難演習，讓人人知道最近的防空洞在哪裡。

畢竟有不少防空避難所是屬於私有產權，平時外人不得進入，只有防空演習、戰爭時，國防部下令後，才能開放讓民眾進入避難。所以沒有演習，就難以真正體驗。地下室作為防空洞，有沒有通風不良的問題，也應該注意，以免悲劇重新上演。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）