今年元旦前，蔡英文總統拍板定案，宣布自2024年開始，2005年次（含）後之役男，兵期延長為一年。蔡英文強調，要先備戰才能避戰。各家民調均顯示，至少有6成至7成以上台灣民眾贊成延役。

然而，這全民共識是建築在目前尚沒有發言權的少年身上。2005年（含）後出生男生，現在未滿18歲，根本不在各家民調範圍之內。這群至2022年底前出生的男孩約達180萬人，他們的父母也僅占1064樣本總數的7%左右，民調形同社會多數霸凌少數的意見表達。

台灣民意基金會於2022年12月12-13日的民調顯示，最贊成一年兵役的民眾為55-64歲，贊成比例為83.7%；而20-24歲群最反對延役，37.2%受訪者反對，僅有35.6%同意。

我們利用網路溫度計《KEYPO》資料庫查詢亦發現，自蔡英文宣布至今，網路上共有24萬5747筆關於兵役的聲量，正評約10.78%。散播關鍵字主要為兵役權益，國家安全等語彙完全不在雷達範圍內。而在網路上散播最廣內容為ettoday的臉書貼文：「堅決反對延長兵役! 趙少康表態：國民黨執政一定把役期改回來。」

一份尚未完成之民調可能更正確反映民眾矛盾心態。當受訪者被問到：如果台灣和大陸發生戰爭，你認為大多數台灣人會抵抗嗎？63.3%受訪者認為會。但問到「你跟你的家人會採取什麼行動？」只有3.3%受訪者選擇從軍；21.7%會抵抗；卻有35%受訪者要順其自然；更有11.7%要逃離。上述結果顯示，國防是公共財，國家提供個人不受外敵侵略的保障；但考慮捍衛國家的風險升高時，大家都不願自己或親友上戰場，這表示社會上有許多人存在「搭便車」的心態享受國防服務，更像是俚語「死道友不死貧道」的態度。

民調中贊成延役的民眾，正是John Rawls所言，未在「無知之幕」（veil of ignorance）下做出正義抉擇之人。John Rawls在《正義論》闡述：社會中每一人都有權享有與他人同等的自由及權利。唯有如此，制度對個體來說才是正義的，才能期待個體自願接受，否則即為不正義的制度。

從上推論，唯有公平分配捍衛國家之責任的制度才有正義，亦即，所有尚未服役之役齡男子從2024年起，皆服役一年。然蔡政府在延役的決策中，只想到如何減少當下輿論的壓力和覺青的反彈，所以枉顧正義，一刀切地將保家衛國責任甩鍋到180萬孩子身上，犧牲他們換取大多數選民支持。姑不論台海緊張情勢會不會升高成戰爭狀態，一旦在備戰演習的過程中，產生疏忽或意外，這些抗中保台，升高台海緊張情勢的嘴砲政客又拿什麼賠償他們的人生呢？

其實，面對有戰爭風險的未來，台灣人已開始「用腳投票」，改變他們成家置產的計畫，甚至考慮需要不要生孩子為政客備戰。台灣2022年出生人口數僅餘15.4萬，創歷史新低，這表示抗中保台的負面效應已逐漸浮現。民眾遲早會發現，只要抗中保台的嘴砲不消，台海和平不可能靠180萬娃娃兵維繫的。

「殷殷舐犢情，拳拳慈父心」，這180萬，還有未來更多的父母，含辛茹苦拉把大孩子，卻要為政客的一己之私祭上孩子的青春，叫他們如何接受？國民黨副主席連勝文批評延役，國民黨贊成延役的政客幫其緩頰，稱他是家長心情，這些人也是搭便車者。沒有任何一個台灣人可以要求這些孩子的父母，必須將保衛台灣責任置於保護自己骨肉免受戰禍波及之先。要求他們服膺大義，不顧哺情，是不道德且不正義的。

這是一個媽媽為兒子及這時代的少年所書寫的控訴。台灣政客不分朝野，要對得起下一代，應是實踐避戰先於備戰，而非繞在兵役權益打轉轉。2024，且看誰人提出避戰宣言！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）